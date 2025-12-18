情侶倒臥新店陽光橋下動也不動 送醫男死女命危

新北市新店陽光公園陽光橋下階梯日前發現一男一女倒臥現場，送醫搶救後男子仍不幸身亡。示意圖，翻攝Google Maps



民眾前天（12/16）上午在新北市新店陽光運動公園發現一對男女倒臥陽光橋下一動也不動，立即報案，警消將人送醫治療，男子搶救後宣告不治，女子昏迷在加護病房治療；警方在現場發現高粱酒瓶，排除外力介入，懷疑2人在天冷時飲酒猝死，但詳細死因有待解剖釐清。

警方調查，65歲卞姓男子與45歲詹姓女子同為保全，雙方交往10多年。根據監視器畫面，2人前天上午7時許拎著高粱酒往陽光公園陽光橋下走去，9時許林姓公園管理員巡邏時，發現2人側躺在橋下階梯，立即通報救護車，救護人員到場時，卞男已無呼吸心跳，詹女昏迷不醒，立即送醫。

卞男經醫院搶救，仍宣告不治，詹女血液中驗出酒精及微量鎮定劑反應，轉往加護病房治療。

警方鑑識人員勘驗後，發現案發現場留下一瓶高粱酒，並無打鬥痕跡，也沒有遺書，初步排除他殺嫌疑。遺體昨相驗，檢警不排除因天冷喝酒導致失溫猝死，但確切原因仍有待詹女說明，也會請法醫解剖釐清死因。

