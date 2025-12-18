情侶倒臥陽光運動公園1死1昏迷 身旁留高粱酒瓶

事發現場。（圖／翻攝畫面）





新北市新店陽光運動公園，前天（16日）傳出命案，公園管理員路過陽光橋下時，發現一名卞姓男子倒臥在欄杆階梯旁，已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，至於一旁的詹姓女友則是陷入昏迷，緊急送往醫院搶救後，目前仍在加護病房觀察中；而警方勘驗現場，發現並無打鬥跡象，由於現場留有高粱酒瓶，不排除是清晨氣溫較低，加上飲酒後失溫猝死，確切死因仍待進一步釐清。

據了解，65歲卞姓男子與45歲詹姓女子為情侶關係，交往約10餘年，2人都是從事保全業，前天（16日）上午9時許，陽光運動公園的保全員巡邏經過陽光橋下時，赫然發現2人倒臥在橋下欄杆階梯處，連忙撥打119求救。

現場發現高粱酒瓶。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報到場時，發現卞男已無生命跡象，詹女則是昏迷不醒，緊急將2人分別送往台北慈濟、新店耕莘醫院搶救，但卞男經急救後仍宣告不治，詹女則仍在加護病房觀察中。

轄區新店警方獲報到場，封鎖現場進行採證，發現並無打鬥跡象，也並無外力介入，現場則是遺留高粱酒瓶，後續檢警針對卞男遺體進行相驗，不排除為酒醉後失溫猝死，確切死因仍待釐清，至於事發經過仍待詹女清醒後方能釐清。

