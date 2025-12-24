情侶全裸命喪摩鐵！男傳訊女友閨蜜告別 她已死…自己隨後跟上

記者莊淇鈞／新北報導

一對男女倒臥泰山某摩鐵內，送醫搶救雙雙不治。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北市泰山區中港西路某間摩鐵，今天（24日）上午8時許，服務生發現某房內蔡姓男子（28歲）與蔣姓女子（26歲）這對情侶全裸倒臥房內無生命徵象，男脖子有勒痕女手臂有針孔，消防救護員獲報到場，立即將這對男女送醫，但2人經醫院急救後仍不治身亡。據悉，蔣女疑吸毒後在床上全裸暴斃，蔡男生前曾使用蔣女手機傳訊給蔣女閨蜜，內容指「蔣女吸毒過量暴斃」，他失去希望等內容，隨即也隨女友而去，全裸陳屍浴室。

據了解，蔡姓男子（28歲）與蔣姓女子（26歲）這對情侶，昨天晚上入住新北市泰山區中港西路某間汽車旅館，今天上午因2人還未退房，汽旅員工撥打內線電話無人接應，經敲門入內查看驚見2人分別全裸倒臥浴室及床上，嚇得報案求助。

警方及消防隊獲報到場，發現蔡男脖子有勒痕、蔣女左手臂有針孔，2人已無生命徵象，消防救護員緊急將2人分別送往輔大醫院及台北醫院急救，但2人經急救後仍回天乏術，醫院宣告死亡。

警方勘驗現場，現場沒有打鬥破壞跡象，現場僅查有些許K他命粉末及毒品咖啡包殘渣袋，已排除外力介入可能，今下午將進行刑事相驗，以釐清確切死因。

而從蔣女手機訊息發現，2人疑似在摩鐵房內開毒品性愛趴，不料蔣女突然暴斃，蔡男被眼前情景震驚，一時不知所措，他先是用蔣女手機傳訊息給蔣女閨蜜，表示女友已身亡，「自己隨後跟上」等。

