情侶公園約會變調！5移民扒光18歲女「集體性侵」男友被迫全程目睹

義大利首都羅馬日前發生離譜的性侵案，一對情侶在東部托爾特雷泰斯特（Tor Tre Teste）公園遭5名摩洛哥移民襲擊，剛滿18歲的女子慘遭輪流性侵，24歲男友則被壓制，還被迫目睹犯罪過程，事後又被搜刮錢財，嫌犯逃逸，直到近日，警方才逮捕涉案的嫌疑人。

據《每日郵報》報導，此案發生於10月25日，一對情侶在東部托爾特雷泰斯特（Tor Tre Teste）公園約會，遭5名摩洛哥移民襲擊，這對情侶在車上被拖出，18歲的女子慘遭輪流性侵，24歲男友則被壓制，且在不遠處目睹犯罪過程。

5名嫌犯離開前，還搜刮這對情侶的錢財，在逃離現場，直到近日，警方陸續逮捕嫌犯，其中3名涉案人還是毒販，警方人持續追查在逃的涉案人。

