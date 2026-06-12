情侶冷血棄嬰「仍存餘溫」喪命！事前還做「神秘儀式」

國際中心／王妤倢報導



實在太殘忍！泰國東北部烏隆他尼府（Udon Thani）的一處運河水溝旁，日前驚見一名出生僅約兩週大的無辜嬰兒慘遭遺棄。更令人痛心的是，當這名嬰兒被目擊民眾發現時，身上雖然還殘留著微弱體溫，卻早已失去呼吸心跳。儘管當地救援人員接報後在現場瘋狂進行心肺復甦術（CPR）全力搶救，最終仍無法從死神手中奪回小生命。泰國警方在事後調閱周邊監視器展開追查，目前已聯手逮捕了兩名涉嫌狠心棄嬰的外國籍男女，且發現兩人在棄嬰之前，還曾對女嬰進行某種神祕儀式，全案正展開深入調查。





廣告 廣告

才出生2週就沒命！情侶水溝旁冷血棄嬰「被發現仍存餘溫」 事前還做「神秘儀式」

一名出生僅約兩週大的無辜嬰兒慘遭遺棄，在救護人員搶救下仍不幸喪命。（圖／翻攝自ข่าวอุดร ข่าวโฮมเคเบิ้ล臉書）





僅兩週大嬰兒慘遭遺棄水溝旁…被發現「身體仍溫熱」！

根據外媒報導，這起駭人聽聞的棄嬰致死事件發生在本月10日。當時有3名年齡介於10歲至12歲的當地孩童，正相約在該處運河岸邊捕魚，不料卻在一棵大樹下赫然發現一名被遺棄的嬰兒，嚇得趕緊呼救。救難人員趕抵現場時，發現躺在樹下的是一名年僅兩週大的稚嫩女嬰，且發現她時身體仍然溫熱，卻已經沒有了脈搏。雖然醫護人員不放棄任何一絲希望，在現場持續實施心肺復甦術，無奈最後仍回天乏術，一條來不及長大的年輕生命就此消逝。悲劇發生後，警方隨即組成專案小組，全面擴大調閱案發地點周邊的所有監視器畫面，很快便鎖定了兩名涉有重嫌的外國籍公民。根據警方表示，監視器畫面清晰拍下，一名歐洲籍男子與一名美國籍女子，兩人並肩沿著當地知名的「三帝萬寺」（Santiwan Temple）後方的一條道路步行，隨後鬼祟地彎進一處偏僻的小巷內。這對歐美男女在運河邊的一棟住宅附近停下腳步，四處張望後，便冷血地將懷中的女嬰狠心放置在樹下，隨後果斷轉由另一條路迅速逃離現場。



警方逮到涉案歐美男女！驚見犯案前赴咖啡館對嬰兒「神秘施法」

經警方進一步深入追查，順利將這兩名涉案的外籍男女逮捕歸案，並查出兩人皆為29歲。令人毛骨悚然的是，警方在比對兩人作案前的行蹤時發現，兩人在棄嬰之前，竟然還曾帶著女嬰在附近的一間咖啡館內，對著嬰兒進行了某種神祕的宗教儀式，怪異的舉動也讓案情顯得更加撲朔迷離。目前這兩名外籍男女仍被警方拘留，並由調查人員持續進行訊問。泰國當局表示，目前的調查工作仍在全力進行中，至於這對歐美情侶究竟是因何原因狠心棄嬰，以及背後是否牽涉其他犯罪動機，仍有待警方進一步調查釐清。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：才出生2週就沒命！情侶水溝旁冷血棄嬰「被發現仍存餘溫」 事前還做「神秘儀式」

更多民視新聞報導

母蛇被輾爆慘死！下秒30多條小蛇「破腹噴出」亂爬

14歲童把「活體黃鱔」塞肛門！卡2小時取不出急就醫

脫北女爆北韓「歡樂組」內幕！17歲被逼全裸做1事

