情侶出國旅行「男友獨自升商務艙」 妹子心寒：我不是他優先的考慮

一名妹子日前跟男友一起出國旅行，男友在訂機票時有問她：「要不要一起升級到商務艙？」妹子覺得不需要為了短短幾小時的飛行就花那麼多錢，所以沒有答應，之後男友就獨自升等商務艙，在飛行途中，妹子自己一個人坐經濟艙。妹子說，沒有選擇質問男友或吵架，但覺得男友不在乎自己，兩人的距離被一個商務艙拉開了。

妹子說，原本以為男友會理解自己的考量，跟她一起坐經濟艙，但男友卻選擇獨自坐商務艙，「這件事真的讓我心灰意冷，不是因為我沒坐到商務艙，而是那一刻我突然覺得，我們的距離被拉開了。明明是一起出國旅行，他卻選擇把舒適跟享受留給自己，把將就留給我」。

妹子說，如果質問男友，男友一定會回答：「我有問妳啊！是妳不要的！」但自己希望的是男友能在意自己的感受，而不是只按照自己的需求做選擇。「我拒絕商務艙不是叫他獨享，是希望我們在這趟旅程中保持一起的步伐」。

妹子獨自一人坐在經濟艙時，忍不住一直想，如果角色互換，自己會不會也這麼做？「我很清楚我一定不會。我就算不願意花錢升艙，我也會跟他坐在一起，因為旅行不是比誰過得舒服，而是我們能一起度過那些看似無聊卻又平凡的時光」。

男友獨自升等商務艙，讓妹子覺得自己沒有跟男友在一起、不是他優先考慮的夥伴，而只是他旅程中的陪伴者。她說，不是要男友為了自己而犧牲，只是希望男友能對這段關係多一點共感，多想一步。一起出國很難得，他卻在最一開始就拆成兩個不同的等級，「那種被區分開來的感受，比座位差別更讓我難受」。

妹子感嘆，有時候人不是因為大事失望，而是因為細節。這件事讓妹子重新思考兩人的價值觀是不是有落差，男友很重視自己的舒適，而妹子重視的是「一起」。妹子說，如果一段關係裡，兩個人連一起坐飛機都無法在同一個位置，那未來遇到更多需要共識的事情時，會怎麼辦？

「我沒有大吵也沒有質問，因為我知道他會覺得我反應過度。但我內心真的掉了一塊下去，我開始想，我在他心裡是不是沒有想像中重要？還是只有當我願意配合、願意接受他的選擇時，他才會覺得我們是一起？」旅行還沒開始，妹子坦承已經對這段感情開始感到不安。「我只希望有一天他能明白，我難過的不是座位，而是那種被留在後面、被放在次要位置的感覺」。

網友看後紛紛留言表示「你們應該花錢方式不是同一個階級的、或是價值觀差很多的。不要勉強在一起」、「無限放大又愛情勒」、「簡單來講：妳毛很多」、「價值觀、金錢觀不同，很難相處開心的」、「換一個一起坐經濟艙的就好」、「誰要跟妳共感貧窮啊！想過好一點都不行嗎？」、「他永遠不會明白妳難過的點，他只會覺得我已經好意問過妳了，妳還要糾結這些。這就是他處事的邏輯方式」、「理解但談戀愛真的一堆屁事」、「不是價值觀，也沒有體不體貼問題，而是你們兩個之間0溝通」。



