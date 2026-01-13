情侶分手女縱火燒男工寮 男追撞女墜山谷雙雙送辦

邱姓女子縱火燒前男友工寮，被依公共危險罪嫌移送。（圖：警方提供）

苗栗縣一對分手情侶，邱姓女子懷疑飼養狗狗遭前男友郭姓男子毒害，憤而到前男友位於銅鑼鄉的工寮縱火，燒毀電動輔助自行車等財物。郭姓男子則駕車尾隨追撞前女友轎車，致轎車墜落山谷。警方分別依公共危險、殺人未遂等罪嫌，將這對怨偶移送法辦。

不滿前女友燒工寮，郭姓男子追撞前女友轎車摔落山谷。（圖：警方提供）

苗栗警分局本月10日晚上7點40分接獲報案，苗栗銅鑼鄉興隆村山區發生故意追車衝撞案件，警方趕到現場發現40歲的邱姓女子受困車內，消防局接獲轉報協助將受傷邱姓女子救出送醫。在場的52歲郭姓男子則受到鈍挫傷，兩人均無大礙。

警方調查指出，郭姓男子與邱姓女子為前男女朋友關係，邱姓女子因飼養犬隻死亡，懷疑是郭姓男子故意毒害，先至郭姓男子工寮縱火，並打電話告訴郭姓男子。郭姓男子得知後趕往工寮察看，途中發現邱姓女子駕車準備離去，於是尾隨衝撞前女友轎車，導致前女友連人帶車翻落山谷邊坡。

警方並對郭姓男子實施毒品快篩檢測，有毒品安非他命反應，全案偵訊後郭姓男子依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送偵辦，毒品部分則另行移送。至於邱姓女子則涉嫌縱火，被依公共危險罪嫌移送偵辦。（彭清仁報導）

