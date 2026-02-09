情侶刮刮樂中獎3萬！ 店員忘扣稅發文急協尋

台南就有彩券行業者忘記幫客人扣稅，急得在網路上協尋客人。（示意圖／東森新聞）





台南有一對情侶日前花2千元買刮刮樂，中了3萬元的獎金，沒想到彩券店店員糊塗，忘了要扣掉6千多元的稅金，就把3萬整拿給他們，事後才反應過來，緊急在網路上發文協尋這對情侶。

刮刮樂民眾：「馬頭馬頭。」

刮刮樂刮開給店員掃QRCODE確認，確定有中獎雖然只是想小獎，還是能換到好心情，要是獎金金額太高就得扣稅。台南就有彩券行業者，忘記幫客人扣稅，急得在網路上協尋客人。

業者說一對情侶7號晚間9點半左右，在他們店裡買了一張2千元的刮刮樂，中了3萬元很開心，但店員忘記扣稅就把3萬整拿給他們，不然照理來說扣完稅，只能實拿23880元，希望這對小情侶能夠幫忙，回來協助扣稅，業者也說不然快過年了，賠上這筆錢真的會想哭。

記者vs.非當事彩券店客人：「（要你事後再補回來你願意嗎），可以啊又沒差啊，（會覺得稅扣很重嗎），不會啦中了就好，對啊中都OK啦。」

彩券店業者：「如果我們店內現金是夠的，那我們基本上，可以不要讓他跑銀行，我們就會現場跟他兌換，真的很謝謝客人，我們遇到一個好心的客人，然後願意把這筆錢，歸還給員工這樣。」

刮刮樂獎金金額超過5千，就得扣掉百分之20的所得稅，好在千分之4的印花稅，中獎的情侶看到貼文，後續也回來扣掉這筆6120的稅金，讓店員鬆了一口氣。

