情侶刮刮樂中獎3萬！ 店員忘扣稅發文急協尋





台南有一對情侶日前花2千元買刮刮樂，中了3萬元的獎金，沒想到彩券店店員糊塗，忘了要扣掉6千多元的稅金，就把3萬整拿給他們，事後才反應過來，緊急在網路上發文協尋這對情侶。

刮刮樂刮開，給店員掃QR CODE確認，確定有中獎，雖然只是想小獎，還是能換到好心情，要是獎金金額太高就得扣稅，台南就有彩券行業者 ，忘記幫客人扣稅，急得在網路上協尋客人。

業者說一對情侶7號晚間9點半左右，在他們店裡買了一張2千元的刮刮樂，中了3萬元很開心，但店員忘記扣稅就把3萬整拿給他們，不然照理來說，扣完稅只能實拿23880元，希望這對小情侶能夠幫忙，回來協助扣稅，業者也說，不然快過年了，賠上這筆錢真的會想哭。

其他彩券店客人被問道「要你事後再補回來你願意嗎」，客人回「可以啊又沒差啊」，又被問道：「會覺得稅扣很重嗎？」客人表示不會，中了就好。

彩券店業者表示，如果店內現金是夠的，基本上可以不要讓他跑銀行，「我們就會現場跟他兌換，真的很謝謝客人，我們遇到一個好心的客人，然後願意把這筆錢，歸還給員工這樣。」

刮刮樂獎金金額超過5千，就得扣掉百分之20的所得稅，好在千分之4的印花稅，中獎的情侶看到貼文，後續也回來扣掉這筆6120的稅金，讓店員鬆了一口氣。

