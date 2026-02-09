南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南一家彩券行，7日晚間有民眾刮出一張中獎三萬的刮刮樂，民眾當場兌換了獎金。不過事後店員才發現，忘了扣掉稅款，急得只好在網路上尋人。還好得獎人最後私下匯還給店員6千多塊的稅金，沒讓店員因為一時疏忽，破財又自責。

情侶刮刮樂中3萬當場兌換 彩券行忘扣稅"急尋人"

中獎民眾彩券行兌獎，員工給錢忘扣稅金，急忙網上尋人！（圖／民視新聞）

剛刮完的刮刮樂，拿到櫃台前的機台一掃。悅耳的聲響讓人，開心又愉快。台南這家彩券行，周六晚間就有一對情侶，買2000元的刮刮樂，當場刮中30000元獎金，也現場兌獎開心回家，不過事後店員才發現，忘了扣稅，事情大條了。彩券行員工說：「只要經過過機之後，它就會跟你說這個的話，可能要到銀行去做兌換，那只要有出現這樣的字眼的話，基本上就是要先扣稅，真的是蠻低級的疏失，不應該會有這樣的疏失出現才對。」也難怪會說是員工的低級錯誤，因為兌獎超過5000元的獎券，機台上也都會有要扣稅的提示，一般民眾也都說，超過5000要扣稅，的確是常識。

獎額超過五千元，要扣20％所得稅，還有0.4％印花稅！（圖／民視新聞）

民眾表示：「超過5千就要扣稅啊，都知道啊它上頭後面都會備註啊，都會寫啊。」、「中獎扣稅都OK啦，沒有花到我的錢都OK啦。」其實彩券獎額，超過新臺幣5，000塊，就應按給付全額扣取20%的所得稅。領現金還有0.4%的印花稅。也就是超過5000，只能領到獎金數額，0.796%的實支獎金。中獎三萬，只能領23880塊獎金。彩券行員工表示：「我們遇到一位好心的客人，願意把這筆錢歸還給員工。」還好這對財運亨通的情侶，很快就私下匯了稅款給店員，沒讓店家賠錢。這善意比分享喜悅的答謝，更讓店家，感動不已。

