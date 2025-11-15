情侶勇擋「尾隨狼」護3名女學生 反遭攻擊

男大生把男子壓制在地上，因為他疑似跟騷三名女學生。（圖／TVBS）

一對勇敢的情侶在新北市板橋縣民大道目睹一名男子疑似尾隨三名女學生，立即挺身而出進行阻止，卻遭到對方攻擊。事件發生在14日晚間7點多，當這對情侶在等紅燈時，女方發現一名頭髮長及肩的黃姓男子有奇怪舉動，不斷跟隨女學生，於是情侶決定挺身而出保護這些女學生。然而，在制止過程中，黃男不但出腳攻擊李姓男大生，甚至拿鉛筆當武器傷人，最終被李男壓制在地控制行動。

男大生把男子壓制在地上，因為他疑似跟騷三名女學生。（圖／TVBS）

事件起因於這對情侶騎乘機車在新北市板橋縣民大道等紅燈時，坐在後座的女友敏銳地發現一名穿著深色上衣、頭髮長及肩的黃姓男子行跡可疑。女友首先注意到黃男似乎在尾隨一名騎乘YouBike的女子，隨後又跟蹤兩名穿著高中制服的女學生，總共尾隨了三名女子。出於正義感，女友立即下車上前阻止，而李姓男友也跟著前去制止這名可疑男子。

廣告 廣告

然而，當李男試圖阻止黃男時，情況急轉直下。黃男不但沒有收斂行為，反而對李男發動攻擊，先是踹李男的腳，甚至拿出鉛筆當作武器，導致李男受傷。面對攻擊，李男被迫將黃男壓制在地，控制其雙手以防止進一步傷害。事後，警方接獲報案趕到現場，發現一名年輕男子將人壓在地上，立即進行勸阻並了解狀況。

海山所副所長陳俊銘表示，雖然李男不願提出告訴，但警方仍依社會秩序維護法將黃嫌帶返派出所處理。這對情侶的及時介入，保護了三名女子免於可能的騷擾和驚嚇，展現了見義勇為的精神。警方也提醒民眾，若遇到類似情況，可撥打110或113尋求協助，以保障身體自主權。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多 TVBS 報導

獨／你是誰！ 住戶返家 驚見陌生男持西瓜刀坐梯間

尾隨8旬嬤到家！ 搶走金鍊變賣4萬元 喝花酒遭活逮

持鐵鎚揮舞！男疑作勢攻擊「民眾嚇壞」 本人否認：要趕狗

南投男開槍討債片瘋傳！原來是「假槍演戲」 警方送辦

