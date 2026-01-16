情侶去餐廳吃到「蟑螂腳」畫面曝！主廚還狂喊：是蝦子腳

生活中心／楊佩怡報導

近年許多餐廳都主打Buffet吃到飽，無限量提供各種食材、想吃多少就吃多少，因此不少民眾會抱著「吃回本」心態，希望付錢後能在用餐時間內「吃好吃滿」。近日一對情侶滿心期待的吃Buffet，卻沒想到疑似吃到「蟑螂腳」，第一時間向店家反應卻得到「是蝦子腳，不是蟑螂腳」的答覆，氣得原PO立刻留1星負評，然而留言卻無故遭刪除。





情侶吃Buffet竟「咬到整隻蟑螂腳」！主廚狂跳針喊「是蝦子腳」超噁對比圖曝光

情侶吃Buffet竟咬到蟑螂腳，但餐廳卻跳執意稱是蝦子腳，讓原PO氣到發文。(圖／民視新聞資料照)

原PO在Threads上發文PO出一張照片，急向網友們求助「這是蟑螂腳嗎？餐廳跟我說這是蝦子的腳」。原PO的男友表示，帶女友來吃飯，結果女友在餐點裡面吃到怪東西，吐出來發現是「蟑螂腳」；跟服務生反應之後，答覆卻是等了一個小時才等到，負責人帶著廚師來向兩人解釋稱「這不是蟑螂，是蝦子腳」，對方甚至端著蝦子跟蟑螂腳放在一起，然後跳針說這兩個長得一樣。

情侶吃Buffet竟「咬到整隻蟑螂腳」！主廚狂跳針喊「是蝦子腳」超噁對比圖曝光

女網友咬到異物，吐出來竟是「蟑螂腳」。（圖／Threads @lexi1031_授權提供）

兩人傻眼的在Google評論留1星負評，然而原PO卻發現許多1星評論都遭到隱藏，原PO也跟著留言還原過程，表示服務生一開始稱該異物是螃蟹腳，但具體是何種螃蟹腳，對方卻一問三不知。後來主廚又強調蝦子腳，甚至拿實物對比，但兩者明顯有差距，直到原PO直言將蒐證檢舉並提告後，副理才出面道歉，並給予2次免單補償及承諾送檢異物。

情侶吃Buffet竟「咬到整隻蟑螂腳」！主廚狂跳針喊「是蝦子腳」超噁對比圖曝光

業者當下還拿出實物對比，不過原PO則認為兩者差異很大，右邊根本不是蝦子腳。（圖／Threads @lexi1031_授權）

貼文曝光後，不少網友傻眼痛批「他對一半，蟑螂就是陸地的蝦子，蝦子就是海裡的蟑螂」、「15年餐飲經驗化成灰我都認識他是蟑螂，就沒見過哪隻蝦子腿上有毛的」、「怎麼看都是蟑螂吧」、「百分百蟑螂腳，而且是腿節+脛節」、「我觀察過蟑螂的腳 這100%是蟑螂腳。蝦子的腳沒有那麼短而且沒有毛」。

對此，業者也發出聲明表示，「針對近日顧客於用餐中反映疑似異物之情形，我們高度重視。對於此次事件造成顧客不適與不安，我們表達最誠摯的歉意。事件當下，現場主管已第一時間與當事顧客聯繫、關懷並後續處理。衛生主管機關已於 1 月 16 日 至餐廳現場進行完整稽查，各項檢查結果均符合相關規範。除配合主管機關查核外，餐廳亦同步啟動更高標準的自主管理措施，包含於 1 月 16 日 進行內外場全面環境清潔消毒與病媒防治作業升級，並下架有疑慮產品，並重新檢視餐飲作業流程與人員衛生管理機制，持續強化日常巡檢與員工服務應對教育訓練，以確保用餐環境與餐飲安全」





