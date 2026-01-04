情侶受困高雄柴山阿朗壹礁岩 女子不慎落海失溫幸2人皆獲救

穿黃色雨衣的女子在搜救人員帶領下脫困。

一對情侶3日來到高雄柴山海岸的阿朗壹健走，傍晚卻因天色昏暗及漲潮而受困礁岩岸際，消防及民間搜救團體獲報，趕緊到場救援。

高雄市消防局鼓山分隊小隊長陳醒華說明，「一名男性及一名女性意識均清楚，女性左小腿輕微擦傷，現場立即架設繩索拖拉系統，協助2位民眾脫困後自行就醫。」

女子因不慎落海、失溫，獲救後不停發抖，所幸兩人皆平安獲救。柴山、壽山因鄰近市區，無論平假日都有民眾前來健行，但部分民眾輕忽當地地貌，也導致意外不時發生。

廣告 廣告

中華戶外探險協會雲豹工作隊總隊長宋德威指出，「壽山木棧道一定是比較安全的，你再怎麼走 你都可以回去到原點。柴山這邊，它目前有一些地區是屬於安全管制，也比較沒有所謂的人工木棧道，那如果說要去這樣子的環境，盡量不要單獨行動。」

除了避免獨行或偏離既有步道，專家也提醒須注意鞋子等裝備是否合適，並攜帶登山杖；另外柴山阿朗壹是當地海岸線古道，屬高位珊瑚礁地貌，不僅高低落差大，還可能有落石，民眾健行應更加謹慎、確保安全。

更多公視新聞網報導

乘客帶大型貨物堵住高鐵出入口 民眾憂造成安全疑慮

