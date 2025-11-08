情侶台中IKEA吃牛排雙雙中鏢！「狂吐8次到天亮」釀胃痙攣…食安處回應了

IKEA驚傳食物中毒事件。圖／翻攝自Google Maps

一名網友與未婚妻6日晚間前往台中IKEA用餐，沒想到雙雙事後出現嚴重上吐下瀉，未婚妻甚至嘔吐7、8次，也多次腹瀉至胃痙攣，2人懷疑是IKEA餐廳的「爐烤牛」未熟所致，消息曝光後頓時引起熱議，也有其他網友表示當天也在IKEA吃了牛排後身體不適，更釣出IKEA與台中食安處陸續回應。

一名網友昨（7）日在Threads上PO文詢問：「11/6在台中IKEA用餐後上吐下瀉嗎？」這名網友表示，他與未婚妻11月6日在IKEA享用晚餐，他點了豬肋排、未婚妻點了爐烤牛，然而未婚妻從晚間1時許出現腹痛症狀，凌晨開始上吐下瀉，大約吐了7至8次、腹瀉近6次，最後甚至嘔吐至胃痙攣至早上8時仍未有好轉。至於原PO則是清晨5時許開始嘔吐、腹瀉。

原PO表示，當天晚餐才與未婚妻見面、用餐，因此其他同住家人都沒有症狀，而當天服務商送餐時，也曾告知爐烤牛是3分、5分熟，怎料未婚妻看到餐盤上的牛肉幾乎是全生，只是後面仍有多人排隊等候：「說人家都已經夾了，不敢說不要，她怕浪費所以吃了一大半，剩下1/3無法繼續，我幫她吃掉。」

原PO也在文中附上當天烤牛肉的照片，只見牛肉除了外面那層還有焦黑色澤，內裡的牛肉幾乎是全生的紅色，也讓不少網友傻眼直呼：「那個牛排是燙傷而已就端出來了嗎」、「客氣了，那看起來就是表皮曬了個太陽就出爐了」、「這牛排已經生到在吃旁邊沙拉的菜了」、「這牛排感覺CPR一下就能活過來」、「我昨天也去吃晚上就拉肚子，現在上課中還在拉肚子，我們點雞肉丸跟芥末牛排也是牛排沒有熟，還有玉米濃湯提拉米蘇、炸魚、雞翅。」

原PO已向IKEA反映此事，但IKEA方則表示目前尚未收到其他人反應，並請原PO與未婚妻保重身體。對此，IKEA事後回應，對於該用餐經驗相當抱歉，已主動聯繫當事人表達關心，IKEA強調重視顧客健康與餐點品質，餐點皆依循嚴格的衛生與製程標準準備，後續也會加強現場作業流程與人員訓練，以提供民眾更安心的用餐體驗。

針對此案，台中食安處則表示，食安處已派員將前往店家查核製作流程，若有不符合《食品良好衛生規範》準則疏失，將要求業者限期改善，若複查仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，食安處目前也未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。

