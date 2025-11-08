情侶台中IKEA吃「爐烤牛」後上吐下瀉 食安處緊急稽查！餐廳回應曝
台中IKEA餐廳爆出食安疑慮！一對情侶點了328元的「爐烤牛」，肉品送上桌竟帶鮮紅色，兩人頓時嚇到，但因不想浪費仍將餐點吃完。沒想到回家後雙雙出現上吐下瀉症狀，衛生局食安處已介入稽查，餐廳也主動聯繫當事人說明並加強員工訓練。
食安處介入調查 將查核製作流程
台中市政府衛生局表示，食安處已將此案正式錄案，將前往IKEA台中店查核餐點製作流程與烹調方式。若發現餐廳操作不符合《食品良好衛生規範準則》，將要求限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
目前衛生局尚未接獲醫院通報，但將持續追蹤後續情況，確保消費者食用安全。
IKEA回應：已聯絡當事人 將加強現場作業
IKEA台中店表示，對顧客用餐經驗感到抱歉，並已主動聯繫當事人表達關心。餐廳強調所有餐點皆遵循嚴格衛生與製程標準準備，而目前未接獲其他類似反映。
此外，IKEA指出，將持續加強現場作業流程與員工訓練，以提供更安心的用餐體驗。
