情侶台中IKEA吃「爐烤牛」後上吐下瀉 食安處緊急稽查！餐廳回應曝

IKEA台中餐廳「爐烤牛」疑未熟事件引發食安關注，衛生局將前往稽查餐點製作流程。（示意圖/非當事肉品）

台中IKEA餐廳爆出食安疑慮！一對情侶點了328元的「爐烤牛」，肉品送上桌竟帶鮮紅色，兩人頓時嚇到，但因不想浪費仍將餐點吃完。沒想到回家後雙雙出現上吐下瀉症狀，衛生局食安處已介入稽查，餐廳也主動聯繫當事人說明並加強員工訓練。

食安處介入調查 將查核製作流程

台中市政府衛生局表示，食安處已將此案正式錄案，將前往IKEA台中店查核餐點製作流程與烹調方式。若發現餐廳操作不符合《食品良好衛生規範準則》，將要求限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

廣告 廣告

目前衛生局尚未接獲醫院通報，但將持續追蹤後續情況，確保消費者食用安全。

IKEA回應：已聯絡當事人 將加強現場作業

IKEA台中店表示，對顧客用餐經驗感到抱歉，並已主動聯繫當事人表達關心。餐廳強調所有餐點皆遵循嚴格衛生與製程標準準備，而目前未接獲其他類似反映。

此外，IKEA指出，將持續加強現場作業流程與員工訓練，以提供更安心的用餐體驗。

更多鏡週刊報導

金門醫院打錯針「幼童流感變A肝」 家長返家接獲院方來電嚇壞

「不該再有政治黑牢」鄭麗文出席白色恐怖慰靈 遭指祭共諜吳石！喊：他懷有任務非政治犯

一抹擦掉40年時光...！基隆美術館志工誤清「灰塵藝術」 作者沉痛發聲：不可逆的毀損