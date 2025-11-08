情侶吃牛排吐又瀉 食安處要查

網友ＰＯ照與女友到台中ＩＫＥＡ用餐，吃下牛排表面熟的生牛排，用餐回家後就開始腹痛、上吐下瀉。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名網友爆料指到台中ＩＫＥＡ用餐，未婚妻點爐烤牛，看到「這麼生有嚇到」，怕浪費還是吃了大半，他也吃三分之一，結果嚴重上吐下瀉，吐了七、八次、拉了六次，也有網友附和點了牛排也沒熟，出現腹瀉、畏寒。台中市食安處啟動查核機制，將前往店家查核製作流程，若違反食安法，最重將可裁罰二億元。

網友說，女友吃了一大半，剩下的由他幫她忙吃掉，女友也有吃一根豬肋排，吃完晚餐後，女友從晚上開始肚子痛，凌晨開始不停的上吐下瀉，大約吐了七、八次、拉了六次，吐到胃痙攣，水瀉到早上，自己也吐了一次、拉了三次。