情侶吃牛排吐又瀉 食安處要查
記者陳金龍∕台中報導
一名網友爆料指到台中ＩＫＥＡ用餐，未婚妻點爐烤牛，看到「這麼生有嚇到」，怕浪費還是吃了大半，他也吃三分之一，結果嚴重上吐下瀉，吐了七、八次、拉了六次，也有網友附和點了牛排也沒熟，出現腹瀉、畏寒。台中市食安處啟動查核機制，將前往店家查核製作流程，若違反食安法，最重將可裁罰二億元。
網友說，女友吃了一大半，剩下的由他幫她忙吃掉，女友也有吃一根豬肋排，吃完晚餐後，女友從晚上開始肚子痛，凌晨開始不停的上吐下瀉，大約吐了七、八次、拉了六次，吐到胃痙攣，水瀉到早上，自己也吐了一次、拉了三次。
情侶台中IKEA吃牛排雙雙中鏢！「狂吐8次到天亮」釀胃痙攣…食安處回應了
一名網友與未婚妻6日晚間前往台中IKEA用餐,沒想到雙雙事後出現嚴重上吐下瀉,未婚妻甚至嘔吐7、8次,也多次腹瀉至胃痙攣,2人懷疑是IKEA餐廳的「爐烤牛」未熟所致,消息曝光後頓時引起熱議,也有其他網友表示當天也在IKEA吃了牛排後身體不適,更釣出IKEA與台中食安處陸續回應。
網吃台中IKEA牛排疑「肉太生」上吐下瀉 台中食安處要查
跨國連鎖賣場IKEA除了賣家具,不少民眾會也特地去用餐。不過有網友指出,6日跟未婚妻到台中店吃晚餐,點了爐考牛排3分至5分熟,回家後上吐下瀉。台中市衛生局表示,食安處將前往店家稽查製作流程,目前未接獲醫院通報,將持續關注。
台中IKEA疑爆食安事件！民眾吃爐烤牛上吐下瀉 市政府急介入
台中市IKEA餐廳傳出疑似食安事件,有民眾在社群平台《Threads》發文指出,11月6日晚間與未婚妻至IKEA台中店用餐,點餐「爐烤牛排」後,兩人出現嚴重腸胃不適症狀,包括上吐下瀉、胃痙攣等,懷疑與餐點熟度過生有關。對此,台中市政府食安處回應,已正式立案調查此案,將派員前往店家查核相關製作流程與餐點衛生管理。
網友爆在台中IKEA吃下「幾乎全生」牛排而上吐下瀉 衛生局要出手了
跨國連鎖大型家具IKEA台中分店餐廳傳出疑似食物中毒事件,網友爆料吃了幾乎只有表面熟的生牛排,指前(6)日與女友到餐廳吃晚餐點了爐烤牛排3分至5分,回家後就開始腹痛、下吐下瀉,吐了7、8次、拉了6次,也有網友附和點了牛排也沒熟,出現腹瀉、畏寒,台中市衛生局表示,疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適一案,
