情侶吃知名飯店Buffet咬到蟑螂腳 台南衛生局稽查結果出爐

台南市政府衛生局16日派員稽查該飯店餐廳，均符合規範。（衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

有民眾在Threads上app 文指出前往台南知名酒店吃自助餐，吃到異物吐出後驚覺竟疑似「蟑螂腳」，立即向服務生反映，卻等到餐廳解釋，「非蟑螂腳而是蝦子腳」，讓當事人當場氣炸。台南市衛生局16日稽查，現場未發現病媒出沒痕跡，現場抽查食材也未見異物，衛生局已責令業者持續加強病媒防治作業，出餐前落實餐點檢視以確保食品安全與衛生。

針對這起事件，業者也發出聲明稿表示，高度重視顧客在用餐中反映疑似異物的情形，也對事件造成顧客不適與不安，表達最誠摯的歉意，未來更嚴格把關維護食品安全。

衛生局今天會同消費者保護官前往稽查，經查該業者作業環境符合《食品良好衛生規範準則》，現場未發現病媒出沒痕跡，業者定期委由廠商執行病媒防治並出示相關防治紀錄。此外，現場抽查食材檢視也未見異物。

衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，並注意及管理食材儲存環境及衛生，預防病媒或環境汙染，也應注意勿將有汙染之虞食品供應消費者，確保所供應食品衛生安全，如有違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

