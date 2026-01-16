情侶吃Buffet咬到蟑螂腳 主廚喊是蝦子 最新發展曝

一對情侶昨（15）日中午前往台南桂田酒店的阿力海百匯餐廳吃buffet，吃到一半發現有疑似是蟑螂腳的異物，但主廚卻堅持是蝦子的腳，直到他們表達考慮檢舉、提告後，餐廳才給予免單，在網路上引起討論；對此，桂田酒店表示，衛生主管機關已進行完整稽查，現場檢驗結果均符合規範，餐廳也同步啟動更高標準的管理措施，對於造成顧客不適與不安，表達最誠摯的歉意。

一名女網友昨日在Threads表示，跟男友前往台南桂田酒店的阿力海百匯餐廳吃buffet，吃到一半發現疑似是蟑螂腳的異物，但服務生、主廚都非常堅持那只是蝦子的腳，雙方爭執超過半小時，直到最後她表達將檢舉、提告時，餐廳副理才拿著名片來道歉，並給予免單、承諾送驗，整起事件才結束。

原PO實際貼出異物的照片，怒轟整個處理流程非常荒唐，明明只要道個歉就能解決，卻把事情搞成如今的局面，讓人感到非常不解，更轟「真的是把我們當王八蛋，都是瞎子欸」；照片曝光後吸引逾百萬人關注，不少人說「這個看起來就是蟑螂腳欸，也太恐怖了吧」、「蝦子腳煮熟是這個樣子嗎」、「沒吃過蟑螂但我吃過很多蝦子，這看起來不太像」、「請你回問『哩喜勒公蝦腳』」。

對於民眾反映，桂田酒店稍早發布聲明，指出得知後高度重視此次事件，現場主管在第一時間與當事顧客聯繫、關懷，而衛生主管機關今天已前來現場進行完整稽查，各項結果均符合規範。

桂田酒店指出，除了全力配合稽查外，餐廳也同步啟動更高標準的自主管理措施，包括內外場進行全面清消與病媒防治作業升級，下架有疑慮產品，持續強化日常巡檢與員工服務應對教育訓練，將以更嚴謹的態度持續精進，對於此次事件造成顧客不適與不安，致上最誠摯的歉意。

