情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了
台中有民眾到IKEA的餐廳用餐，點了爐烤牛跟豬肋排，回家後卻上吐下瀉，吐到胃痙攣。當事人PO出食物照，網友一看質疑牛排太生了，一堆人還歪樓留言，「牛排是剛燙傷就上桌了嗎？」疑似熟度不足導致身體不適，台中衛生局已接獲通報，至於IKEA回應，餐點都是依照嚴格的製作程序，沒有其他顧客反映，也已經向客人表達關心。
剛出爐的烤牛排上桌了，店家主打整塊原肉低溫舒肥再高溫爐烤，必搭濃郁醬汁，這是知名家具店餐廳主打料理，不過有民眾食用，整塊牛排幾乎是深粉紅，切面還帶著微微血水光澤，民眾反映用餐後，上吐下瀉PO網求問，「有人遇到一樣的狀況嗎？」
其他民眾：「好像有點生，有疑慮安全疑慮啦。」而網友們一看到照片，都表示「肉太生了」，一堆歪樓留言，「那個牛排是燙傷就端出來了嗎？」、「牛排可能剛剛還在草原上奔跑」、「牛排CPR一下就能活過來」、「生到像是在吃旁邊的生菜沙拉」。
記者vs.其他民眾：「我覺得他們品管可能要再更注意一點，（看起來敢吃嗎？）我是沒有很敢。」
客人表示自己和未婚妻在11/6到台中IKEA用餐，未婚妻當天晚上開始肚子痛，接著就不停地上吐下瀉，至少吐了7-8次、拉了6次，吐到胃痙攣兩人都很不舒服，他在貼文表示，第一次用餐，員工說爐烤牛是3-5分熟，夾到餐盤上有嚇到，但因為後面仍有許多客人，因此當下不敢反應。
台中衛生局秘書蔡文哲：「疑似因為餐點熟度不足，造成餐後身體不適一案，食安處已落案前往稽查，若查有不符合，食品良好衛生規範準則的項目，將要求業者限期改善。」
店家向客人回應，因為沒有接受到其他人反映，請他們保重身體，至於對外表示，餐點皆依循嚴格的衛生與製程標準準備，台中衛生局則派人到店內查核製作流程，疑似牛排太生，導致身體不適，調查結果如何，但經過這次經驗恐怕也讓客人不敢再嘗試了。
