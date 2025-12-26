情侶吵架女子「當街撒鈔票」痛哭 網友驚呼：平安夜分錢活動？

情侶爭吵女友當街撒錢。（圖／翻攝微博／新京報）

平安夜原是溫馨浪漫的節日，但大陸湖北武漢市街頭卻出現一場因情侶爭執引發的撒錢鬧劇，引發民眾圍觀與報警。據陸媒報導，一名女子24日晚間與男友發生激烈爭吵後，情緒失控竟拿出一疊百元鈔票當街大撒，場面既誇張又讓人錯愕。警方獲報到場處理，最終協助雙方和解，結束這場鬧劇。

事件發生於武漢街頭，目擊民眾指出，一對情侶因爭吵爆發激烈爭執，女子在情緒高漲之下竟從包中掏出大量鈔票，並當場揮灑在地，不久後情緒潰堤，直接坐在地上痛哭。現場雖有不少人圍觀，但面對滿地鈔票，多數人選擇不敢靠近，反而掏出手機錄影並通報警方。

武漢警方表示，接獲報案後迅速派員到場，警方一邊安撫女子情緒，一邊與民眾合力撿拾現場散落的現金。經清點，所有鈔票數量完整未缺失。經過警方調解，這對情侶最終在現場達成和解，並自行離開。

此事件也在網路上掀起討論熱潮，許多網友對女子的行為表示驚訝，更以戲謔語氣留言：「大撒幣還是大傻Ｂ？」、「平安夜分錢活動？」、「遇到這種仙女，還不趕快分手」、「平安夜變現金夜」、「現在詐騙太多，沒人敢撿是真的」。

