情侶吵架女找友助陣 男友爆氣砸車險遭衝撞

台中市 / 綜合報導

台中龍井一處民宅有情侶吵架，女方找來男性朋友幫忙，引發男友不滿拿鐵器砸壞對方的車，對方猛踩油門一度想衝撞，雙方衝突激烈，附近鄰居半夜被吵醒，更擔心停在外面的轎車會被這場衝突波及，趕快報警。

民宅外，一輛白色轎車停在巷口，前方穿著白色上衣的男子向白車叫囂挑釁，叫囂男子說：「來啊來。」白車駕駛猛踩煞車向前開，嚇得白衣男趕快跳開，白車又倒退嚕回到巷口，白色轎車一下往前一下倒退，反覆衝撞發出引擎聲，當時是凌晨5、6點多吵得附近民眾睡不著，直到警方6點20到場。

廣告 廣告

附近民眾說：「女生一直在叫人家趕快走。」這是發生在台中龍井這處民宅，起因疑似是情侶糾紛，站在車子外面叫囂的是劉姓男子，而白色轎車上是他的何姓女友以及她女友的朋友張姓男子，附近民眾說：「很吵，整條街吵了十幾分鐘，我大概就是知道那天早上好像男女糾紛，在這邊吵架。」

當地居民說，這對男女朋友在街上吵架，吵得很兇，女的就找來朋友載她離開，男友更生氣就轉向找她女友的朋友吵架，越吵越激動還拿鐵器敲裂對方的轎車擋風玻璃，當時因為吵得太激烈加上轎車不停催油門，居民擔心自己的車子會被波及，因此打電話報案，警方到場時，砸車的劉姓男子已經離開，已經調監視器並通知劉男子到案來釐清案情。

原始連結







更多華視新聞報導

違停遭盤查稱有拒絕權利 警民當街爆口角衝突

高雄情侶吵架 男跪路中雙手高舉求饒！ 危險畫面曝

台中出租套房惡火燒死情侶 爆火警前女疑傳呼救

