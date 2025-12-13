情侶吵架女「賭氣」臥軌 已遭警鎖定身分

情侶吵架，吵到連命都不要了嗎？（圖／翻攝記者爆料網）





情侶吵架，吵到連命都不要了嗎？桃園這一對年輕情侶吵架，女方竟吵到闖進鐵道衝去臥軌，情緒超激動，男友不斷在旁邊哀求、急忙勸阻。還繼續爭執，險象環生，目擊民眾見狀，趕緊按下緊急按鈕，造成台鐵至少4班列車誤點半小時。情侶疑似發現事情鬧大了，竟然落跑，鐵路警察將追人開罰。

桃園國際平交道，有民眾目擊小倆口越吵越激動，居然走上軌道，女生竟然還躺在軌道上，超級危險！路人看得超級慌，趕緊按下緊急停止按鈕，列車緊急煞停也造成其他車次延誤。情侶檔驚覺闖禍還馬上烙跑，不過這樣已經觸犯公共危險罪，警方已經鎖定兩人要請他們到案說明。

鳴笛聲大響，列車就要來了，但軌道上卻有一男一女，仔細看女子整個人還面部朝下趴在地上，一旁的男子趕緊將她往旁邊拉，自己也踉蹌跌倒，列車經過後緊急煞停。

隔壁車行業者：「一個小姐從這裡過去，從這好像是這，我站在這她站在那，我問說小姐妳要幹嘛，她就不理我，就默默一直走一直走，我想說她不理我，我就回來了，走到這裡的時候，一個男生這樣鑽過去。」

隔壁車行阿姨目擊，男女直接從她面前，闖入軌道超級錯愕，這驚悚一幕，12號下午4點多，內壢到桃園間的國際路平交道，疑似小情侶沿路吵架追逐，又從鐵道旁的小路，鑽進鐵軌區繼續吵，嚇壞目擊的路人，趕緊按下緊急停車按鈕。

現場保全：「這個按鈕按下去的話，火車的司機他會收到感應，他會知道他就馬上到這邊就停下來。」

危險畫面曝光，遭到輿論一面倒痛批，不管她有沒有出事都會造成大家的困擾，拜託重罰真的很離譜，還有網友說情緒管理差成這樣，談什麼感情。

台鐵公司接獲通報後，該路段限速慢行，也影響4個車次延誤至少30分鐘。

鐵路警察局桃園分駐所副所長沈峰名：「一名女子及其友人闖入軌道，造成台鐵2194次區間車緊軔。」

事發後情侶檔見歹誌大條，竟然當場烙跑，但小倆口行為已經觸法，根據規定讓火車電車往來危險，最高可處十年以下的有期徒刑，警方已經鎖定兩人身分將通知他們到案說明。

