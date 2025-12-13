情侶吵架差點出大事！女子情緒失控躺鐵軌打滾 險遭列車輾斃

即時中心／高睿鴻報導

情侶吵架差點害人害己！桃園昨（12）日驚傳，有對男女不僅爆發口角爭執，女方竟還當場「耍無賴」，不僅直接闖入火車鐵軌區，竟還倒在地上翻滾、扒地、翻滾，即使男方試圖拉起，兩人仍持續糾纏；所幸，火車來臨的前一刻，兩人才順利離開，現場現象環生，讓目擊者都看傻眼了。當時，也有民眾趕快按緊急按鈕，雖阻止悲劇發生，但情侶的危險行為，也遭到保全及網友的猛烈撻伐。

據悉，昨天下午4點左右，有對情侶大聲爭執後，女方竟耍起無賴，直接衝進鐵軌區，疑似想用自殺威脅對方；即使男方嚇得趕緊求饒，豈料女子依舊很激動、無法管理情緒、竟還趴在地上滾來滾去，差點就被旁邊列車輾過去，讓旁人看了捏把冷汗。更令人傻眼的是，台鐵獲報後，被迫啟動列車緊急處置，最終雖避免事故發生，但還是造成4車次誤點。

事件發生後，相關單位立即通報警方，結果這對情侶似乎已預感情況不妙，等警方前來時，當事人竟已不知去向、逃之夭夭；但鐵警局依舊表明，兩人行為涉犯公共危險罪，之後將想辦法查緝到案，並移交桃檢偵辦。附近保全則於受訪時表示，平交道附近仍會放置一些維護人力，若有車輛停在路邊、或剛好在火車來的時候發覺危險，就會馬上按下緊急按鈕；火車司機會接獲訊息，知道要馬上停下。

快新聞／情侶吵架竟危害公安！女子情緒失控躺鐵軌打滾 差點遭列車輾斃

對於情侶吵架後，跑到鐵軌上翻滾的行為，保全受訪時直呼離譜。（圖／民視新聞）

但問題在於，這位保全表示，如果有人吵架，即便可以試圖勸離，但也有勸不通的可能性，這時候就只能叫鐵路警察來處理。但他強調，只有遇到真正的緊急狀況，才能按緊急按鈕，讓列車上停下來。不過，由於民眾在鐵軌上吵架，真的是既危險、又可能影響交通，這名保全強調，這樣的行為真的是要不得、有夠危險。

