情侶吵架闖入平交道 區間車急煞停駛、4列次延誤30分鐘

該對男女於台鐵縱貫線國際路平交道（K59+865）附近爭吵後，沿著鐵道旁小路進入軌道區。示意圖：AI生成

桃園區國際路平交道昨(12)日下午發生驚險事件，一對情侶因激烈爭吵闖入鐵道區域，甚至站立在軌道旁持續口角，險象環生。所幸現場民眾及時發現異狀，在北上區間車抵達前按下平交道緊急按鈕，列車緊急停車，未釀成事故，但仍造成列車通行受阻。

目擊者指出，事件發生於下午4時13分左右，該對男女於台鐵縱貫線國際路平交道（K59+865）附近爭吵後，沿著鐵道旁小路進入軌道區，女子情緒激動，男子則不斷勸阻。由於當時有嘉義北上基隆的區間車即將通過，附近民眾擔心發生意外，立即啟動緊急通報系統，台鐵行控中心隨即採取列車緊急處置，2194次區間車停於平交道前。

台鐵表示，接獲通報後立即通知列車限速慢行，並通報鐵路警察前往查看。警方於下午4時40分抵達現場時，涉事情侶已離去，現場狀況排除，列車恢復正常通行。整起事件共影響4列車次，延誤約30分鐘。鐵路警察局指出，該對民眾闖入軌道行為涉嫌違反刑法第184條公共危險罪，後續將追查身分，調查完成後函送桃園地檢署偵辦。

