情侶吵架闖鐵軌、趴地翻滾畫面曝！列車通過險遭輾 網友怒了：拜託重罰

記者林盈君／桃園報導

本月12日下午，桃園市桃園區國際路平交道及鐵軌區，一對男女疑因發生爭吵，竟一路闖進鐵軌區域，雙方大吵大鬧，女方還一度倒地掙扎、趴地翻滾，男方企圖試著將女方拉起，列車經過還險些輾過2人，讓目擊民眾都看傻眼。為避免生意外，隨有民眾即按下「緊急按鈕」，當時爭吵畫面也曝光，場面險象環生，網友不禁紛紛怒斥「為什麼要影響到別人？」、「拿自己生命開玩笑」、「拜託重罰」。

桃園一對情侶發生激烈爭吵，竟闖進鐵軌區拉扯爭執。（圖／翻攝記者爆料網）

據了解，昨天下午4時許，台鐵縱貫線K059+865國際路平交道附近，一對情侶發生激烈爭吵，最後男方追著女方一路奔跑，2人竟竄進鐵軌區。有目擊民眾表示，當時見到男方不斷求饒，但女方仍情緒激動，全身趴地翻滾，旁邊列車還險些輾過，實在非常恐怖也非常危險，所幸台鐵接獲通報，啟動列車緊急處置，未釀成事故，卻造成至少4車次誤點。

而這對情侶見狀不妙，事發後竟直接開溜，警方獲報趕抵時，2人已逃之夭夭，台鐵對此回應，接獲民眾通報，有一對男女侵入平交道行為，隨即將該路段限速慢行，並通知鐵路警察前往查看，所幸最後現場報狀況排除。對此，鐵路警察局台北分局將追查這對情侶身分，表示2人已觸犯公共危險罪，將查緝到案後，依法移送桃園地檢署偵辦。

不良行為，請勿模仿！

