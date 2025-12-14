情侶吵翻！女友要上別人的車 男持鐵棍砸車險遭撞

臨港東路的巷子傳出激烈的吵架聲，伴隨敲打聲，附近住戶都被吵醒。（圖／翻攝自Threads＠senlink）





台中龍井驚傳砸車暴力衝突，13日凌晨6點多，在臨港東路的巷子傳出激烈的吵架聲，伴隨敲打聲，附近住戶都被吵醒，就看到有人持棍棒猛砸車，被砸的車一度猛踩油門、前後衝撞，還有女子不斷尖叫，住戶嚇得報警，警方到場了解，原來是情侶吵架，男友不滿女友搭上其他男人的車要走，才爆發口角及砸車衝突。

持鐵棍劉姓男子：「來啊。」

清晨6點多，男子站在白車前，對著駕駛叫囂。

持鐵棍劉姓男子：「臭卒仔xxx。」

駕駛猛踩油門，作勢要衝撞，男子迅速跳開。

駕駛又往後退，兩人從巷子內吵到大馬路。

駕駛張姓男子：「來啊xxx，躺在那。」

兩人不斷互嗆對罵，引擎聲轟隆隆，還夾雜叫囂聲，把正在熟睡中的民眾通通驚醒。

附近民眾：「很吵整條街吵了10幾分鐘，一直撞啊，前進後退這樣子，我覺得那個很危險，已經造成公共危險。應該是車子有追撞，然後就一直追撞。」

從監視器還原過程，5點59分，白車就開到巷口，但還在同向車道，迴轉了兩圈，到了6點01分，一名男子衝出來，手上還拿著鐵棍，對著白車猛敲，這時又有另外一台車到場，而白車又推撞另外一台車，白車就不斷在巷子前進後退，直到6點15分，警方接獲報案趕到現場，而拿棍棒的男子已經逃離。

附近民眾：「聽到一個女生一直在叫，人家趕快走，不知道為什麼。」

附近民眾：:「那天早上就好像有男女糾紛在這邊吵架，然後後來就是這邊有人報警，後來警察有過來介入。」

糾紛發生在13日凌晨6點，台中龍井臨港東路一段，46歲的劉姓男子和何姓女友吵架之後，何女一氣之下，找來自己的朋友張姓男子，要他開車載自己離開，結果2名男子直接爆發口角爭執，劉姓男友不滿女友搭別人的車，拿著鐵棍猛敲張姓男子的車，張姓男子離開後憤而提告。

烏日分局龍東派出所副所長陳照園：「張男見狀，倒車駛離現場，張男提出告訴，本分局依規定受理，並通知涉嫌人到案說明。」

雖然警方到場時，兩人都已經離開，但事發現場還留下白車被敲斷的後照鏡，鏡片也整個掉下來，馬路上還有玻璃碎片，至於張姓男子是否有開車衝撞，警方也將通知劉姓男子到案釐清。

