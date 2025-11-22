情侶因365元「敗金鹹酥雞」分手 店家被神出網友瘋朝聖

一名女子因為點了365元的鹹酥雞，被男友嫌棄敗金。（圖／翻攝自Dcard）





近日一名男子聲稱要請女友吃鹹酥雞，卻在女友帶回2人份共365元的鹹酥雞後，嫌棄她是「敗金女」，2人因此吵到分手，引發網友熱議。如今當事店家被網友神出，前往朝聖後發現店家料多實在，直呼「不吃對不起自己」。

近日一名女子在Dcard發文，表示住家附近新開一間鹹酥雞店，決定與男友一起嘗鮮，而男友也表示要請客。沒想到在她帶回2人份共365元的鹹酥雞後，竟被男友頻頻碎念花太多錢，甚至嫌棄她是「敗金女」，讓她氣得乾脆自己出錢。

廣告 廣告

儘管女子解釋，光男方想吃的東西就要價190元了，加上自己想吃的當然會破300元，但男方卻辯稱，190元就是2人的份量，覺得女友沒必要再多點其他的，並稱女友很浪費，2人最終就因為365元的鹹酥雞分手了。

事後男方還現身辯解，細數女方的「敗金」行為，例如不找人分攤串流平台、星巴克不等買一送一、不看平日6折電影、衛生紙用4層舒潔、奢侈叫外送、看演唱會追星等。網友看了男方言論直呼奇觀，一面倒力挺女方，「人可以窮，但不能又窮又計較」「才3百多就在該該叫是有多摳啊！」「價值觀不一樣啦」「我一個人就可以吃到365」。

如今當事鹹酥雞店家也被神了出來，網友朝聖後直呼超划算，「單憑滴卡貼文裡原po的形容跟照片，都能看得出來是真的料好實在份量還多」「點不到365，320其實就蠻多的」「朝聖一下甜蜜蜜拜金餐，非常好吃」；也有鹹酥雞店家跟上話題，推出「365敗金套餐」，但限時優惠只要350元，讓網友笑瘋大讚老闆超會行銷。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

誰會點？ 「炸銀絲卷」如油量炸彈 網友駁：是寶藏單品

別愛我沒結果！男「找友扮警抓自己」 騙女友分手

超級富豪都買哪些東西？年撒8.8兆「驚人消費」全揭露

