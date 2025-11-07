情侶堅持「裸身瀑布雙修」給大眾觀賞，下場慘了！圖／翻自mako.co.il

以色列一對情侶，日前在泰國著名舉辦「滿月派對」的帕岸島，在島上的一處瀑布旁，堅持「裸身雙修」，並不畏被其他民眾直擊。最後這對情侶，只能被抓進警局「修行」。

據英國《太陽報》報導，這對情侶在本月4日，被發現於當地的一處瀑布，在光天化日之下，兩人於岩石上進行「裸身雙修」。據一名剛好帶團經過的導遊目擊描述，這對情侶「認真修行」，並試煉各種高難度修行方式，而且這對情侶也無畏旁人觀看，持續努力且忘我「雙修」。

不過不只這位導遊，當地有不少居民都難以接受這樣的修行方式，於是通報警方，警方循線找到這兩人的住宿地點，並在本月5日將兩人逮捕。警方表示，這對以色列情侶分別是丹尼爾和賈登（Daniel and Jarden），兩人都是39歲，並在帕岸島上租屋。

警方表示，丹尼爾和賈登一開始否認犯行，但之後承認在公共場合做猥褻行為，以及脫衣等擾亂社會秩序的行動。之後兩人被控妨礙善良風俗，並移送法辦，若罪成，最高可被罰500泰銖（約新台幣479元）。

這對情侶被抓進警局。圖／翻自mako.co.il



