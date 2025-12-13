情侶大吵闖進平交道鐵軌！害4列車誤點30分鐘 闖禍慌張落跑下場慘了

記者林盈君／桃園報導

昨（12日）下午，桃園市桃園區國際路平交道，發生一起離譜事件，一對情侶疑似爆發爭吵，竟一路闖進平交道鐵軌區，並且還不斷爭執，場面險象環生，有民眾擔心北上區間車即將通過，為避免生意外，隨即按下「緊急按鈕」，台鐵行控中心獲報後，啟動列車緊急處置，未釀成事故，卻造成至少4車次誤點，而這對情侶見狀不妙開溜，目前鐵路警察局已展開追查，後續將依法開罰。

情侶吵架闖入平交道鐵軌區，見事情鬧急忙溜走。（示意圖／資料照）

據了解，12日下午4時許，台鐵縱貫線K059+865國際路平交道附近，一對情侶發生激烈爭吵，最後男方追著女方一路奔跑，2人竟竄進鐵軌區，有目擊民眾表示，當時見到男方不斷求饒，但女方仍情緒激動。民眾擔心嘉義北上的區間車即將通過，隨即按下「緊急按鈕」，所幸台鐵接獲通知，列車最終停在平交道上未釀事故，卻造成4列車誤點約30分鐘。

這對情侶眼見事情鬧大，當即腳底抹油開溜，警方獲報趕抵時，2人已逃之夭夭。台鐵對此回應，接獲民眾通報，有一對男女侵入平交道行為，隨即將該路段限速慢行，並通知鐵路警察前往查看，所幸最後現場報狀況排除。對此，鐵路警察局台北分局將追查這對情侶身分，並將依違反鐵路法開罰。

