情侶手牽手走向槍口！鎮壓逾60死 川普：伊朗麻煩大

伊朗抗議持續擴大。（示意圖／Unsplash）





伊朗抗議持續擴大，當局進行鎮壓，造成至少65人死亡，包含未成年，並且逮捕上百人。美國總統川普對伊朗喊話，他說伊朗麻煩大了，還說如果繼續殺人，美國政府將會介入。

不怕槍口在前，這對情侶往前走，伊朗鎮暴警方只能面面相覷，另一頭，這名年輕女子脫掉遮住全身的傳統服飾，焚燒最高領袖哈米尼的照片，拿來點菸，最後還不忘比中指。

伊朗當局出狠招，全面封鎖網路電話，限制資訊流通，國際電話無法撥入伊朗，但仍然無法平息怒火。「打倒哈米尼」的反極權遊行，情況愈演愈烈，當局強勢清場，超過60人喪生，當中甚至包括多名未成年人，另有數百人受傷。有目擊者指出，部分軍警立場出現動搖，甚至加入示威群眾。

廣告 廣告

中東研究所高級研究員亞歷克斯瓦坦卡：「伊朗社會如今絕望感是前所未有的，我的意思是，這種憤怒感近年來越演越烈。」

外界認為軍警忠誠度若出現裂痕，將對政權穩定造成重大衝擊。已故國王巴勒維流亡海外的兒子，呼籲川普緊急介入，而川普也跳出來說話。

美國總統川普：「我已經明確表示，如果他們像過去那樣開始殺人，我們將介入，我們將狠狠打擊他們的要害。他們對待自己的人民非常惡劣，現在他們遭到報應了。」

伊朗最高國家安全委員會則指控，這些抗議是以色列引導，還點名美國共同密謀，要美國管好自己的事情。但就在此時，美國空軍極少公開亮相的「末日專機」，突現蹤洛杉磯民航機場，這被稱為「會飛的五角大廈」在此時的出現，時機敏感，更增添解讀空間。

更多東森新聞報導

日媒：高市研議1月解散眾院 日圓對美元貶破158

天冷狂流鼻水？大陸流行「鼻病毒」高傳染力還無特效藥

習近平對台動武？川普：由他決定「但我會不高興」

