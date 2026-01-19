情侶接吻為何不嫌口水噁心？4個原因一次看懂，單身慎入！

口水這件事本來就很微妙。想到別人的口水，往往讓人覺得不太舒服，但情侶接吻時，卻很少有人會因此感到噁心，甚至還覺得親密、愉悅。這種反差，其實和口水本身的特性，以及大腦的反應有關。

第一個原因：新鮮口水本來就沒有怪味

口水99%是水，其餘成分包含蛋白質、鈉、鈣、黏多醣等物質，在剛分泌出來的狀態下，幾乎無色、也沒有明顯氣味。口水中還含有唾液澱粉酶，能將澱粉分解成葡萄糖，這也是為什麼食物越嚼越甜。接吻時，口腔受到刺激，會分泌大量新鮮口水，除了沒有異味，還可能帶有澱粉分解後的淡淡甜味。

第二個原因：嘴唇貼合，口水不容易變味

口水本身沒有味道，但一旦接觸空氣，裡面的蛋白質會氧化分解，產生硫化物，味道就會變得不好聞。像是把口水舔在手上，等乾掉後再聞，通常就會出現異味。情侶接吻時，雙方嘴唇貼得緊密，口水幾乎沒有接觸空氣的機會，自然不容易產生臭味。

廣告 廣告

第三個原因：看不到、溫度一致，噁心感降低

噁心感往往來自視覺與嗅覺刺激。接吻時，口水只在彼此口腔內流動，看不到、也不容易聞到，大腦不太會啟動排斥反應。相反地，如果把口水吐出來放在眼前，光是畫面就讓人難以接受。再加上口水一旦離開口腔，溫度會下降，重新入口時容易產生強烈的異物感，而接吻時口水與口腔溫度相同，較不會有不適感。

第四個原因：戀愛相關激素影響感受

接吻時，大腦會分泌多種激素。腎上腺素讓人心跳加快、情緒高漲；多巴胺帶來愉悅與滿足感；羥色胺則可能降低對不適刺激的敏感度。在這些激素作用下，即使真的出現些微氣味，也容易被大腦忽略。這也是為什麼在親密關係中，對方的一些細節較不容易被放大。

接吻時，身體還會出現這些變化

除了親密感，接吻過程中，雙方會交換口腔內的微生物，可能對免疫系統產生影響；接吻時的肌肉活動也會消耗熱量，每分鐘約2到6大卡；臉部肌肉持續運動，對肌肉活動有幫助，同時也有助降低壓力相關荷爾蒙的分泌。

從口水的成分、接觸空氣的條件，到大腦分泌的激素反應，都影響了人對接吻的感受。在口腔狀態良好的情況下，這些生理機制會讓接吻變成一種相對自然、不易引發排斥的親密行為。

延伸閱讀

原來接吻也有技巧！別再「啃人中」了，5個細節讓親密感自然升溫

七夕「甜蜜親吻」竟能降血脂？ 減重醫：每月親7次以上，有助於心血管健康！