情侶接連昏迷不治！詭異湯屋雙屍案 時間軸曝

一對年約46歲的男女情侶前往泡湯，未料最後雙雙失去生命跡象。（圖／東森新聞）





台北市北投區行義路一間溫泉湯屋8日下午發生一起命案，一對情侶在浴室雙雙失去生命跡象。女子被發現陳屍浴池內，男子則倒臥池外，送醫搶救後仍宣告不治，詭異命案初步時間軸也曝光。

台北市北投區行義路一間溫泉湯屋8日下午發生一起命案。（圖／東森新聞）

警方指出，事發時間約在8日下午5時許。湯屋工作人員因長時間未見房客動靜，進入房間查看，赫然發現一名女子倒在浴池中，另一名男子倒臥在浴池外，兩人皆已無呼吸心跳，嚇得立刻通報警方與消防單位。救護人員到場後確認，女子已明顯死亡，未送醫處理；男子則緊急送往醫院搶救，但仍回天乏術。

初步調查，死者為46歲郭姓女子與46歲李姓男子，兩人為情侶關係。警方在現場並未發現打鬥或外力介入跡象。進一步了解，李男為湯屋員工，當天帶女友前來泡湯。郭女約於下午3時多進入湯屋單獨泡湯，4時左右李男曾前往查看，當時女友仍能回應。

警方指出，事發時間約在8日下午5時許。（圖／東森新聞）

隨後李男因工作需要，約在5時前往停車場處理調度事務，並請同事幫忙留意情況。直到5時多，湯屋同事發現郭女泡湯後遲遲未有反應，立即通知李男。李男隨即趕往湯屋查看，疑似因情緒緊張嘗試急救過程中突然昏倒，最終釀成雙亡悲劇。

消防人員表示，現場未測得一氧化碳、硫化氫等明顯有毒氣體濃度。（圖／東森新聞）

消防人員表示，現場未測得一氧化碳、硫化氫等明顯有毒氣體濃度，但由於案發地點為溫泉湯屋，不排除仍有其他氣體或身體因素導致意外。警方後續將報請檢察官相驗，進一步釐清確切死因。

