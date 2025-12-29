情侶搭公車與女乘客口角疑遭嗆「要殺你」 報警怒告恐嚇

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市姚姓男子與女友昨天搭公車時，看見劉姓女子正喝斥其他人太吵，便上前關心好言相勸，卻疑遭劉女嗆聲「要殺你」等言語，引起情侶檔不滿爆發口角，警方獲報趕抵時，雙方已無衝突，由於姚男堅持提出告訴，警方將通知劉女到案說明，依恐嚇罪嫌偵辦，並釐清事發經過。

新店警分局調查，49歲姚男與43歲謝姓女友昨下午1時許搭公車外出，行經新北市新店區時，看見41歲劉女不滿公車上有人講話很吵，劉女便出言喝斥，而這對情侶則向劉女說「覺得吵可以自己坐車」，雙方為此不滿起口角。

警方指出，雙方於口角期間，劉女疑嗆「要殺你」等言語，而3人在新店中興路三段、寶中路口下車後，姚男立即打110報案，而謝女則尾隨劉女至七張捷運站公車站，並隨劉女搭上公車，雙方又於車上再次發生爭執，公車司機見狀便停車等待警方到場。

警方指出，員警陪同姚男到場後，雙方已經沒有衝突，而姚男堅持提告，隨後將情侶檔帶回派出所製作筆錄，至於劉女因非現行犯，不願隨警方前往派出所，後續將通知其到案說明，依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，有任何需要可撥打110尋求協助，警方已加強大眾運輸巡守，確保第一時間到場守護民眾安全。

