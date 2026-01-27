情侶檔北市信義商圈空橋「實境活春宮」 法院判決曝光

記者楊佩琪／台北報導

▲在台北市人來人往信義商圈空橋上演實境活春宮，情侶檔被判刑。（資料照／翻攝自爆料公社）

2025年8月28日晚間，不少民眾在台北市信義商圈，目睹一對男女在商圈空橋上演活春宮。2人不斷變換姿勢到渾然忘我狀態，有民眾拍下影片並上傳網路，引起警方注意，循線找到情侶檔，李姓男子、王姓女子，依公然猥褻罪將2人送辦。台北地檢署聲請簡易判決處刑。台北地方法院審理後，判處2人各拘役15天，緩刑2年，各需向公庫支付1萬元。可上訴。

事發當天，不少民眾目睹信義威秀影城外的空橋，王姓女子下半身赤裸，僅著高跟鞋和黑色上衣，和李姓男子以各種姿勢上演戶外實境春宮秀。有民眾將目擊影片PO上網，引起警方注意，循線找到李男、王女，依法將2人送辦，檢方聲請簡易判決處刑。

根據判決，法官認為，李、王2人為滿足一己私慾，在公共場所行猥褻行為，有礙社會善良風俗，並可能使目擊之他人受到驚嚇，所為不該。考量2人均坦認犯行之態度，因一時失慮犯案，相信2人經此偵、審暨科刑教訓，應知所警惕。

另審酌犯案場域、動機、手段等情，2人也皆無前科紀錄，各處拘役15天，緩刑2年，並於判決確定日起6個月內，各支付公庫1萬元。希望2人深切記取教訓，不要再犯。

