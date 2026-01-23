情侶檔涉組詐騙機房被通緝 警強勢攻堅藏匿處逮人

cnews204260123a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣警察局刑事警察大隊，偵辦一起假冒公署及解除分期付款詐騙案，去年8月15日，在南投縣水里鄉查獲詐騙機房，當場查獲1名黃姓男子，查扣語音閘道器及WiFi分享器等證物。向上溯源，又追查出另1王姓女犯嫌，涉嫌以新台幣2萬元為代價，在南投縣水里、竹山等地，裝設電信相關設備作為詐騙機房。2人都已分別被通緝中，日前員警荷槍實彈循線到草屯藏匿處，強勢攻堅逮人。

南投縣刑大表示，偵查期間發現王女、黃男等2人，為情侶關係，黃嫌目前因毒品及槍砲案，遭彰化地方檢察署通緝中，須入監執行有期徒刑19年。與草屯警分局成立專案小組深入偵辦中。專案小組長期蒐證、跟監，掌握2嫌藏匿於草屯鎮住所，於是規劃圍捕行動。

警方表示，員警攻堅搜索過程，先在1樓逮獲王姓女子，而黃嫌一度竄逃至4樓屋頂躲藏，員警立即調整戰術，並由執勤人員對他心戰喊話，等黃嫌卸下心防，順利逮捕到案。

南投縣警局局長謝宗宏表示，對於危害社會治安的重大犯罪及詐欺案，將持續強力查緝，展現維護治安的決心。同時呼籲民眾，如發現可疑人事物，隨時向鄰近派出所通報或撥打110報案，共同守護社會安全。

照片來源：南投縣警方提供

