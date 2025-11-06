情侶檔販賣咖啡包被逮 女子剛生幼兒獲判緩刑

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕王姓男子與黃姓女子向上游取得咖啡包後裝入袋子內販賣賺取價差，王男去年5月間透過通訊軟體Telegram群組傳送販售消息，被警方發現後約定交易，結果王男、黃女雙雙被逮。苗栗地院法官近期審理後，依違反毒品危害防制條例判處王男有期徒刑2年1月；黃女則因剛生下幼兒，法官考量幼兒需人照顧且黃女無前科，依違反毒品危害防制條例判處黃女有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定之日起2年內，向公庫支付8萬元。

王男在Telegram群組傳送販售咖啡包訊息後，被警方發現約定1萬元交易50包，王男、黃女之後開車在苗栗縣某間汽車旅館與誘捕偵查的警方交易，直接被逮。

法官認為，王男、黃女因警方誘捕偵查被逮，員警實際無購毒意願，屬未遂犯；由於黃女在審理期間生下一名幼兒，法官考量黃女犯後態度良好、無前科，且須扶養剛誕下的幼兒，故宣告緩刑，且黃女需向公庫支付8萬元，以期符合緩刑目的。

