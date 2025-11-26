情侶求隱私停車卻遇噩夢！遭外籍男拖出 強迫男友目睹性侵全過程

義大利一對情侶為了尋求隱私把車停在公園角落，卻遭一群外籍男子劫財劫色。示意圖／Photoac

歐洲因為移民引發的暴力事件又一樁，義大利一對年輕情侶把車停在公園一處寧靜角落，卻遭到一群摩洛哥籍男子劫財劫色，更令人憤怒的是，歹徒當著男友的面，輪姦他18歲的未婚妻。逃逸的三名犯人目前已遭逮捕，警方將進一步釐清案情，是否有更多人涉案。

根據媒體報導，事發當時，這對情侶想要獲得一些隱私，將車停在羅馬東部托爾特雷泰斯特（Tor Tre Teste）公園一處安靜角落，卻沒想到幾分鐘後遭到一群人包圍並攻擊車輛。他們打破車窗，先把24歲的被害男子拉出車外，接著又把他18歲的未婚妻拖出，當時她試圖用衣物遮蔽身體。

兩名歹徒壓制男友讓他無法動彈，另一名犯人則把他女友拖到不遠處性侵，即使男友不斷尖叫求救、乞求住手，甚至威脅報復，終究未能阻止暴行。犯後歹徒全數逃逸，這對情侶也隨後報警。

警方獲報後，先在事件發生後數日，羅馬「飛行小組」（Flying Squad）抓獲2名嫌犯，最後1人則於近日在維羅納被逮，指控這三名摩洛哥籍男子犯下集體性侵和搶劫罪。警方指出，由於這對情侶的財物在襲擊過程中遭搶，認為這起事件一開始是以搶劫為目的，而其中一名犯人是當地有名的毒販。警方也補充，由於被害情侶當時十分恐慌，不排除涉案犯人多達5名，將持續釐清案情。

歐洲因為移民引發的刑事案件近年頻傳，德國警方才在今年10月逮捕5名涉嫌輪姦少女的敘利亞男子；奧地利2名阿爾及利亞移民涉嫌輪姦當地2位少女遭到判刑；義大利去年2月和10月就曾先後發生13歲女孩遭埃及移民拖進公廁輪姦，以及一名10歲女孩遭到尋求庇護的28歲孟加拉移民性侵懷孕，而這些案件引發了民眾對非法大規模移民與女性遭暴力對待的抗議。



