情侶泡溫泉雙亡！醫揭「起身」最致命 個人湯屋風險高

一對情侶8日到北投泡溫泉，卻被發現分別倒臥於湯池內外，送醫仍不治，引發各界對泡湯安全的關注。天主教耕莘醫院心臟外科醫師林育霆指出，血管最怕瞬間的劇烈收縮與擴張，當從溫熱泉水起身後接觸冷空氣時，血壓容易出現劇烈波動，可能提高心肌梗塞等重大心血管疾病的風險。

寒冬泡溫泉對心血管系統是高承載的壓力測試，尤其是泡得暖烘烘、起身要離開浴池時，一定得放慢動作，否則溫差會致使血壓劇烈波動。(圖/pakutaso)

林育霆表示，寒冬泡溫泉對心血管系統是高承載的壓力測試，尤其是泡得暖烘烘、起身要離開浴池時，一定得放慢動作，否則溫差會致使血壓劇烈波動，可能誘發心肌梗塞、心律不整、主動脈剝離等致死急症。他強調，當身體從寒冷空氣突然進入高溫泉水，或從溫熱泉水起身後接觸冷空氣時，都可能對心臟造成過大壓力。

泡湯起身時應放慢動作，林育霆解釋，因浸泡過程中血管處於擴張狀態，突然站起血液可能因重力暫時滯留於下半身，導致腦部供血不足，因而暈眩、昏倒。他建議，泡湯前應先以溫水沖洗身體，並從四肢末端開始，讓身體逐漸適應溫度變化，避免心臟因突如其來的溫差刺激承受過大壓力。

天冷享受泡湯放鬆之餘，務必做好暖身、控制泡湯時間與溫差，特別是有心臟病史或高血壓、高血糖、高血脂等三高族群者，更應提高警覺。 （示意圖／Pixabay）

林育霆也提醒，寒流期間泡湯應避免單獨進行，尤其是在個人湯屋或較為密閉的空間中，若發生昏倒或意識不清，旁人不易即時察覺，風險相對更高。泡湯時若出現胸悶、心悸、頭暈、想睡覺或精神不濟等情形，應立即離開湯池休息，勿勉強繼續浸泡。

林育霆表示，天冷享受泡湯放鬆之餘，務必做好暖身、控制泡湯時間與溫差，並留意自身身體狀況，特別是有心臟病史或高血壓、高血糖、高血脂等三高族群者，更應提高警覺。

