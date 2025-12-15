情侶注意！「蛀牙真的會傳染」醫師揭接吻病真相 網友崩潰：禿頭也會

不是浪漫那麼簡單！醫師指出，接吻可能交換大量口腔細菌，維持良好口腔衛生有助降低風險。（示意圖/pexels）

「接吻前該先問一句：有沒有蛀牙？」近日一則關於「蛀牙會傳染」的討論在社群平台掀起熱議，有醫學背景的網友分享上課內容後，意外引發大量網友震驚與恐慌。對此，醫師也出面說明，指出部分口腔疾病確實可能透過唾液傳播，但是否需要過度擔心，仍須回到醫學事實來看。

蛀牙真的會傳染嗎？醫學院課堂冷知識掀討論

日前有網友在Threads 發起「沒看書真的不知道」大賽，就有網友參賽留言：「蛀牙會傳染喔！之前上醫學院的課 題到整個很震驚🤯」該選手留言曝光後迅速發酵，吸引超過1.5萬人按讚與回應。

不少網友十分驚恐：「那跟有蛀牙的人接吻不就完蛋了」「終於懂為什麼全家牙齒都不好」「不止 除了蛀牙會傳染 胃潰瘍也會（經口水 所以要用公筷） 還有禿頭也會喔（梳子傳染皮削芽孢菌 或更難纏的細菌）」甚至有人直言，知道這件事後，連幫孩子用嘴吹涼食物都會避免。

接吻真的會傳染疾病嗎？醫師解析「接吻病」風險

實際上，胸腔暨重症專科醫師黃軒就曾在臉書上指出，「接吻病」在醫學上確實存在。研究顯示，一次約10秒的深度接吻，雙方可能交換約8,000萬個細菌，長期伴侶之間的口腔微生物相似度，甚至可達34%。

黃軒說明，多數細菌對健康者影響有限，不至於「一吻就生病」，但仍有部分病原可能經唾液傳播，包括與蛀牙相關的變形鏈球菌、EB病毒（俗稱接吻病）、單純疱疹病毒HSV-1，以及幽門螺旋桿菌等。

蛀牙也可能變「情侶病」？醫師點出關鍵條件

黃軒進一步解釋，研究發現，情侶在接吻約10秒後，唾液中與蛀牙相關的變形鏈球菌相似度，可能提升約20%。這意味著，若一方口腔健康狀況不佳，確實可能增加另一方暴露於相關細菌的機會。

此外，EB病毒感染可能引發發燒、喉嚨痛與淋巴結腫大，而口唇疱疹在全球感染人數極高，當出現水泡時，接觸傳染風險也會明顯提高。

如何降低接吻傳染風險？醫師建議這樣做

針對民眾關心的預防方式，黃軒建議，維持良好的口腔衛生仍是關鍵，包括每天至少刷牙2次、使用牙線清潔，必要時可搭配含氟或含氯己定成分的漱口水。

黃軒也分享「吻得安心」的實用原則，包括定期進行口腔檢查與幽門螺旋桿菌篩檢；免疫力較低者可減少深吻頻率，或以親吻臉頰取代；接吻後短時間內避免揉眼睛，以降低病毒經黏膜感染的風險。

