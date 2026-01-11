情侶深夜車內吃播竟遇劫！女遭持棍男挾持性侵5小時

國際中心／綜合報導

情侶在車內直播突遭闖入，不僅被搶女子還被性侵。（示意圖，非當事者／pixabay）

馬來西亞吉隆坡發生一起駭人案件。一對年輕情侶深夜在車內拍攝「吃播」時，遭一名陌生男子持警棍假冒保安人員盤查。嫌犯誣指2人車震，藉機勒索金錢並搶走手機，更強迫女子進行猥褻行為與性侵得逞。2人遭挾持長達5小時，警方獲報後迅速展開調查，並於8日逮捕涉案的巫裔男子（24歲）。

根據馬來西亞《中國報》報導，這起案件發生於本月6日深夜11時30分許，地點位於吉隆坡文良港熱水湖一帶。當時19歲的華裔女子與20歲男友在購買漢堡後，將車停在路邊進行時下流行的「吃播」錄影挑戰。約一小時後，一輛轎車駛近並停靠在旁，一名男子下車敲窗盤查，質問2人在車內有何舉動。

該名男子隨即誣指情侶「在車內發生性行為」，並亮出一根警棍，自稱是負責該區域的保安人員，恐嚇若不配合就將兩人送往警局法辦。嫌犯利用受害者的恐懼心理，先是強行取走兩人的身分證件，隨後強迫他們以260令吉（約新台幣2146元）的價格，購買其兜售的香水。由於女子表示身上無現金，嫌犯便要求透過轉帳付款，隨後更沒收2人的手機以阻斷對外聯繫。

在騙取財物後，嫌犯並未罷休，竟進一步威脅女子必須「陪伴」他一小時，否則將撂人到場圍堵。2名受害者因受到驚嚇不敢反抗，只能聽從指示。據悉，嫌犯隨後進入車內，強迫女子對其進行猥褻行為並實施性侵。這對情侶遭嫌犯控制行動長達約5小時，嫌犯在得逞後逃離現場，離去前甚至囂張聲稱曾以相同手法對待過其他受害者。

吉隆坡旺沙瑪朱警區主任莫哈末拉津助理總監證實，警方接獲受害女子報案後高度重視，援引刑事法典第392條文（搶劫）及第377C條文（未經同意的違反自然性行為）展開偵辦。警方循線追查，於8日在雪蘭莪州白沙羅地區成功逮捕一名24歲的巫裔男子，法官已批准延扣嫌犯至本月14日，以釐清案情細節及是否涉及其他案件。

