情侶深夜遭5人包圍！19歲女被拖出性侵 副總理震怒

義大利羅馬上個月發生一起公園性侵事件，一對年輕情侶深夜在公園內遭多名北非移民包圍襲擊，19歲女子被拖離車外後輪流性侵，24歲未婚夫則被壓制在旁，強迫目睹整段過程。該案殘忍程度引發當地社會強烈憤怒，副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）也發文痛批，要求對嫌犯實施化學閹割。

根據《每日郵報》報導，這對情侶10月25日深夜將車停在公園偏僻處準備休息，不料突然遭至少3名歹徒包圍。嫌犯先以酒瓶砸破車窗，強行將男子拖出車外，再把19歲女子拉離座位，女子當時試圖以衣物遮掩身體，仍遭暴力拉扯。

男子向警方描述，自己被兩名嫌犯壓制在地，完全無法反抗，只能眼睜睜看著未婚妻被拖到不遠處的樹林遭性侵。他在過程中大聲呼救並威脅報警報復，但全被喝令噤聲。女子則向警方表示，嫌犯以死亡威脅恐嚇她不得喊叫，「他們說，只要我尖叫就會殺了我。」性侵過程中，其他同夥在旁把風，確保無人接近。

歹徒犯案後搶走情侶的財物並迅速逃離現場，然而男子持續呼救，成功引起附近夜間巡邏員的注意，暴行才得以中斷。警方立即展開調查，並於數日內逮捕兩名摩洛哥籍嫌犯，第三名涉案男子則在約350英里外的維洛納落網。

羅馬警方指出，從車窗碎玻璃採集的指紋與至少一名嫌犯相符，受害女子也從照片中清楚指認其中一人，警方研判，涉案人數可能多達5人，仍有共犯在逃。其中一名嫌犯供稱，他們原計畫只想搶劫手機與現金購買毒品，並坦承過去已犯下約12起類似勒索與暴力案件，主要對象為當地性工作者。警方目前正全力追查完整犯罪集團。

該案在義大利社會掀起怒火，副總理薩爾維尼在社群媒體發文譴責這起「駭人罪行」，呼籲對性犯罪加重懲處，甚至主張應對犯人進行閹割，「光靠會議和臉上的虛假羞愧是不夠的，我們必須徹底根除暴力行為。」

