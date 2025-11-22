情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮
美國亞利桑那州近日發生一起搶劫案，一對男女在深夜闖入餐廳拿走收銀機裡的現金，後來竟還在餐廳內「連結」，整個過程被監視器拍下，最終警方循線將兩人逮捕。
根據《PEOPLE》報導，30歲的科麗莎·S·蘇卡尼克（Corrisa K. Sucanick）與39歲的布萊恩·H·莫羅（Brian H. Morrow）涉嫌於10月25日深夜闖入一間當地老城區的餐廳，警方透過餐廳內監視器畫面，成功鎖定嫌犯逮人。
警方指出，監視器錄下兩人在餐廳打烊後潛入，先在店內四處查看、摸索才開始動作，拿完錢後竟直接在店裡發生性行為。
餐廳老闆透露，當晚店內被翻得亂七八糟，現金收銀台約450美元（約新台幣14,109萬元）遭竊。餐廳老闆萊西·卡利金（Lexi Kalikin）表示：「他們糟蹋了我們的餐廳，我絕對不能接受」。其中一個入口的監視器拍到嫌犯未戴任何面部遮掩，直接暴露身份，這也成為警方鎖定兩人的重要線索。
警方進一步透露，蘇卡尼克於11月3日被逮捕，隔日莫羅則在鳳凰城一家摩鐵被捕，兩人均未反抗，直接被帶回馬里科帕縣監獄辦理相關手續。警方表示，蘇卡尼克因三級入室行竊罪被拘留，而莫羅則因三級入室行竊及持有入室行竊工具罪被拘留。另外，兩人在店內性行為並未構成刑事罪名，因此其並未因這部分行為遭起訴。
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
