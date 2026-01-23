情侶火鍋店用餐共鍋 竟丟"衛生紙"裝傻要求換一鍋

南部中心／鄭榮文、陳姵妡 嘉義報導

嘉義一間連鎖火鍋店業者控訴，有一組顧客在火鍋都快吃完時，夾了衛生紙放入鍋內，再裝傻說要換一鍋全新不同口味的火鍋。事後店家調監器畫面，才發現是顧客自己"加料"自導自演。

情侶火鍋店用餐共鍋 竟做「這件事」要求換一鍋

客人在火鍋都快吃完時，竟夾了衛生紙放入鍋內，意圖想換一鍋全新不同口味的火鍋，讓店家起疑調監視器。（圖／threads【dting1989】）

一對男女，來到嘉義一家連鎖火鍋店用餐，畫面中可以清楚看到，男子突然夾一陀衛生紙，放入鍋中翻攪，女子還看他一眼，接著男子就叫服務員過來，說要換一鍋。火鍋店業者：「鍋裡面的食材都快吃完了，然後就叫老闆娘過去說，你們這個鍋怎麼會有衛生紙，他就直接反應，馬上說要換一鍋，是另外一種鍋跟他原本吃的鍋，是不一樣的鍋。」當時兩人合點一鍋，都符合個人170元的低消規定，只是都快吃完了卻忽然要換鍋，讓店家越想越不對，事後調閱監視器才發現，全都是自導自演。火鍋店業者：「這麼惡劣的話，我覺得還是不能姑息養奸，員工他也是覺得很無辜，我明明很認真工作，忽然間發生這個事情，老闆不知道會不會怪罪他們。」

廣告 廣告

情侶火鍋店用餐共鍋 竟做「這件事」要求換一鍋

業者透露，男女是店內常客，原本不想計較，但又擔心他們食髓知味，甚至有其他店家受害，因此決定報警。（圖／民視記者）

業者說，這對男女是店內常客，原本不想計較，但又擔心他們食髓知味，甚至有其他店家受害，因此決定報警。嘉市警公園派出所所長韋昱廷：「相關行為已涉嫌觸犯刑法，第339條詐欺罪，依法最重可處五年以下有期徒刑，拘役或科或併科罰金等。」為了多吃一鍋，竟動歪腦筋加料，事後還想裝傻，試圖規避費用，員警也特別到火鍋店調閱監視器，要讓這對投機取巧的男女，付出應有代價。

原文出處：情侶火鍋店用餐共鍋 竟做「這件事」要求換一鍋

更多民視新聞報導

台中人氣滷肉飯加料？ 便當驚見灰黑長條物

火鍋店自助吧驚見「生小籠包」！網友崩潰喊：誰把日本惡習帶來台灣

火鍋自助吧驚見「1食材」！網崩潰：很想尖叫

