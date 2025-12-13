情侶爭執雙闖鐵軌列車急停 警依公共危險罪函送

超大鳴笛聲，列車慢慢停了下來，情侶吵架闖入鐵道，險象環生。事件就發生在12日下午，桃園市桃園區國際路平交道，當時北上區間車即將通過，所幸熱心民眾即時按下緊急按鈕，列車緊急停在平交道上，未造成人員傷亡。

目擊者說：「女的就倒在鐵軌上躺著這樣、半坐半躺這樣，男的要去拉她拉不過來，我也不知道。」

鐵道保全說明，「當然是不好呀，這個按鈕按下去的話，火車的司機他會知道，他就馬上到這邊就停下來。」

台鐵表示，接獲通報後，該路段立刻限速時速25公里慢行，並通知鐵路警察，鐵警抵達現場，沒有看見吵架情侶，回報狀況排除；慢行解除。整起事件2分鐘左右，總共影響4列次延誤30分鐘。

台鐵發言人劉雙火表示，「明顯違反了《鐵路法》17條第2項就進入軌道，然後我們會依法提告，追究他應有的責任。」

鐵路警察局桃園分駐所副所長沈峰名說：「查民眾行為涉嫌《刑法》第184條公共危險罪，全案調查後函送桃園地檢署偵辦。」

針對闖入鐵軌公共危險案，鐵路警察局將追查情侶身分，並依違反《鐵路法》開罰。

