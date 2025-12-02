情侶爭執！男友街頭肉身擋車 女狂叭不停往前

深夜松山街頭不斷傳出刺耳喇叭聲。（示意圖／Pexels）





深夜松山街頭不斷傳出刺耳喇叭聲，一對情侶疑似發生爭執，女子想開車離開，男子竟站到車前以肉身擋車，誇張行徑吵得附近住戶難以忍受。

深夜裡紅色轎車停在路中央，女子不停按喇叭催促，車前的男子則張開雙手擋住車子，不讓對方離去。即使男子站在前方阻擋，車輛仍緩緩往前，現場情況被民眾完整錄下。

事發於1日晚間台北松山區，附近住戶被突如其來的噪音吵醒，直說吵到受不了。警方接獲報案後到場了解，初步研判是情侶吵架引發的衝突，女子想把車開走但男方阻攔，因此才會在街頭狂按喇叭，影響周遭住戶安寧。

