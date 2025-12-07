情侶登奧地利最高峰遇惡劣天氣 女遭男友丟包凍死山頂

一名奧地利男子因涉嫌在該國最高峰格羅斯格洛克納山（Grossglockner）遺棄女友，導致對方凍死，目前已遭當局逮捕並面臨過失殺人罪指控。

奧地利一名男子將女友遺棄在格羅斯格洛克納山峰頂，導致對方不幸凍死。（示意圖／PIXABAY）

根據《地鐵報》報導，這起悲劇發生在今年一月的嚴寒冬季，33歲的女性死者是高海拔登山新手，她和擁有資深登山經驗的男友一起攀登奧地利最高峰格羅斯格洛克納山，然而卻在「精疲力竭、體溫過低且沒有任何防護措施」的情況下，被男友獨自留在海拔3千7百公尺的峰頂下方僅46公尺處超過6個小時。

報導稱，當時兩人遭遇極端惡劣天氣，包括時速高達74公里的強風和體感溫度低至攝氏零下20度的嚴寒。調查人員發現，這對情侶的登山準備嚴重不足。他們出發時間比預定延遲了兩個小時，且缺乏必要的緊急裝備。更令人擔憂的是，這名女子穿著完全不適合高山危險地形的裝備，包括滑雪板和軟底雪靴。

當局指控這名39歲男子無視危險信號，不顧同伴缺乏經驗繼續攀登，且在夜幕降臨前未撥打緊急救援電話。不但如此，他還錯過了救援人員的多次來電，據稱他將手機調成靜音，直到凌晨3點半，他才播打了求救電話。

救援隊於上午10點左右抵達該女子所在位置時，她已經喪生。強風也延誤了直升機的救援行動。檢方認為，由於男子策劃了這次行程並擁有豐富的登山經驗，因此他作為嚮導，對女友的安全負有更大的責任。

他現在面臨過失殺人罪的指控，最高可判處三年監禁。

