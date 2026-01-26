情侶租屋開毒趴！26歲女窗簾繩綑手慘死 男友冷血拍片不報警

台北市中山區去年11月19日晚間10時許發生一起震驚社會的死亡案件。中山分局建國派出所接獲房東報案，指稱租屋處發生房客糾紛需要警方協助。員警抵達現場後，房東轉述林姓租客表示其洪姓女友在屋內昏迷。

警方察覺情況有異，立即進入屋內查看，赫然發現26歲洪女倒臥地板，疑似已無生命跡象，隨即通報119將人送醫搶救，惟仍宣告不治。本案最令人震驚的是，洪女昏迷當下，林男並未撥打110或119求助，而是拿起手機拍攝影片，僅透過訊息通知房東。

此一冷靜異常的行徑引發洪女親友強烈不滿，紛紛湧入林男社群帳號要求說明。警方將林男帶回租屋處釐清案情時，在垃圾桶內發現19包毒品咖啡包殘渣袋，另在桌面及廁所查獲4支疑似摻有第三級毒品愷他命的香菸。

經檢驗，毒品咖啡包呈第二級毒品安非他命陽性反應，K菸則驗出愷他命成分。面對人贓俱獲的證據，林男坦承當晚與洪女在租屋處吸食多種毒品並飲酒作樂。期間洪女疑似出現藥物過激反應，突然休克、抽搐並口吐白沫。

林男供稱，由於洪女身體不斷顫抖，他擔心女友受傷，才會以窗簾繩綑綁其手部進行固定，隨後找房東求救。經法醫相驗，洪女死因判定為多重藥物反應引發器官衰竭。檢警調查發現，林男與洪女為男女朋友關係，兩人皆從事酒店相關工作，林男為中山區酒店少爺，洪女則為酒店小姐。

檢方認定本案為雙方共同吸食毒品引發的意外猝死，難以要求林男單獨承擔刑責，因此未追究其過失致死或殺人責任。然而林男仍因持有、吸食毒品罪嫌依法移送偵辦。中山分局呼籲，毒品對身心健康及社會安全危害甚鉅，將持續強力查緝毒品犯罪，防堵類似憾事再度發生。

