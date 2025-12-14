中部中心/王俞斐、林賢明、林韋志 台中報導

台中市龍井區，13日清晨發生一起糾紛案件，何姓女子和男友吵架，找來另一名男性友人載她離開，導致兩名男子發生口角，正牌男友持鐵器攻擊這位男性友人車輛，而友人也不甘示弱作勢追撞，場面火爆。

情侶糾紛! 女子請男性友人到場 2男衝突砸車作勢追撞(圖/民眾提供)





監視器拍下，白車突然在路口大迴轉，繞了一大圈後，作勢衝撞，站在前方的男子，男子見狀立馬退開，但白車再度迴轉，朝男子方向加速，雙方在巷口僵持不下。民眾視角拍下，白車擋風玻璃，被砸出一個大洞，男子不斷對著車上駕駛叫囂、爆粗口，場面火爆。

正牌男友持鐵器破壞張姓男子的車輛 張姓男子也不甘示弱作勢開車衝撞(圖/民眾提供)









這起衝突，發生在13日早上六點多，台中龍井區臨港東路上，叫囂聲響，驚擾附近住戶，現場還留有，被砸碎的玻璃，以及車殼零件。據了解原來是46歲劉姓男子，和年約40歲女友發生糾紛，女友找來另一名張姓男子載她離開，結果兩名男子，發生口角，正牌男友，持鐵器破壞張姓男子的車輛，張姓男子也不甘示弱，作勢開車衝撞。

情侶糾紛演變成暴力衝突 警方將調閱監視器通知砸車男子到案說明(圖/民視新聞)





情侶糾紛，演變成暴力衝突，警方將調閱監視器，通知砸車男子，到案說明，釐清案情。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：情侶糾紛! 女子請男性友人到場 2男衝突砸車作勢追撞

