情侶街頭爆激烈互毆！警查驚見未成年酒駕還無照

新北市土城區16日深夜11時許，中華路一段發生一起引發民眾關注的街頭暴力事件。根據警方調查，17歲顏姓少女與18歲潘姓女子為同性伴侶關係，兩人在該路段爆發激烈肢體衝突。

現場目擊民眾表示，衝突過程相當激烈。從樓上住戶拍攝的畫面可見，其中一方拿起安全帽朝對方頭部猛烈攻擊，另一方隨即展開反擊，將對方壓制在地面持續毆打，場面一度失控。

土城警方接獲民眾報案後立即趕赴現場處理。警方到場時發現，顏姓少女除了涉及街頭鬥毆外，還存在多項違法行為。經檢測，該名未成年少女不僅無照駕駛機車，酒測值更高達0.18mg/L，已超過法定標準。

警方依據相關法規，當場對顏姓少女開出無照駕駛罰單，並依酒駕規定扣留車輛。針對兩人互毆部分，雙方在警局均表示不願對彼此提出告訴。由於兩人為伴侶關係，警方依規定進行家暴通報，並將相關資料移送社政單位處理。

土城分局發言人表示，民眾遇到糾紛應保持理性，透過合法途徑解決問題，切勿以暴力方式處理。針對未成年無照駕駛及酒駕行為，警方將持續加強取締，以維護用路人安全。

此案凸顯多重社會議題，包括青少年酒駕、無照駕駛以及親密關係暴力等問題。專家指出，青少年階段情緒管理能力尚未成熟，加上酒精影響判斷力，容易導致衝突升級。相關單位呼籲，家長應加強對青少年的關懷與輔導，避免類似事件再次發生。

警方提醒，飲酒後切勿駕車，應選擇搭乘大眾運輸工具或找尋代駕服務。同時呼籲民眾，面對感情糾紛應理性溝通，如遇家暴情形可撥打113保護專線尋求協助。

