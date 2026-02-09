情侶詭倒湯屋雙亡！高大成示警：聞「臭雞蛋味」快跑

情侶情侶倒湯屋雙亡。（示意圖／非當事地點／PhotoAC）





台北市北投區近日發生一起溫泉意外事件，一對情侶在溫泉湯屋泡湯時被發現倒臥池中，雙雙不幸身亡，男方身份為該湯屋員工。警方初步勘驗現場後，已排除外力介入，並報請檢察官進行相驗，以進一步釐清確切死因。

法醫高大成指出，不排除與硫化物中毒有關，硫化物溶於水後因比重較重，通常會沉積於池底，但若池水遭攪動，加上通風不良，硫化物便可能快速上升並聚集於空氣中，當濃度達到700ppm時，人只需短短4秒就可能致命；若濃度介於100至500ppm，則會聞到明顯的臭雞蛋味，一旦聞到氣味卻未立即離開，極易發生危險。

高大成也提醒，近期天氣寒冷正值泡湯旺季，但5、60歲以上民眾應避免從高溫池突然進入冰水池，過大的溫差恐導致心血管劇烈反應，引發心律不整甚至猝死。此外，飲酒後血管處於擴張狀態，更不適合泡湯或進出冷熱池，否則可能因血管突然收縮而發生意外。

高大成進一步指出，要確認死者是一氧化碳或是硫化氫中毒，可由屍斑判斷，硫化物中毒的遺體，屍斑常呈現褐色或暗紫紅色，特徵明顯，若是一氧化碳中毒，屍體則會呈現粉紅色。

